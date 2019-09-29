الشرطة الأمريكية: طعن 5 أشخاص في مركز للتسوّق ومقتل المنفّذ

قالت في بيان: كان مسلحاً بسكين وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم

أعلنت متحدثة باسم الشرطة الأمريكية مقتل رجل طعن 5 أشخاص، أمس السبت، في مركز للتسوّق في ضاحية بالتيمور، حسبما ذكر موقع شبكة "إن بي سي نيوز".

وقالت المتحدثة، جينيفر بيتش؛ إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة.

وأضافت أن الرجل هاجم بسكين 5 أشخاص؛ 4 منهم كانوا خارج متجر للخمور.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" تابعت: "كان مسلحاً بسكين، وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم".

وأوضحت في وقت لاحق، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط قد فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق.

وأشارت إلى أن أحد العاملين في مجال الخدمات الطبية الطارئة تصادف وجوده في مركز التسوّق، فساعد الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى.

ولفت موقع "إن بي سي نيوز" إلى تورُّط المشتبه فيه في حادثٍ وقع صباح يوم السبت مع شرطة إدارة النقل في ماريلاند.

وقالت الشرطية إن المشتبه فيه "كان يهدّد الناس، ويطالبهم بالمال.. ثم طعن بعضهم".. حتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية المشتبه فيه.