النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. هطولات على مرات وشقراء تسيل الأودية وتكسو الأرض بالبياض

شملت مراكز ثرمداء القرائن والحريق والجوفان والصوح.. والأوعر والأويعر

هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد على محافظة مرات؛ جرت على أثرها الأودية وكست الأرض بالبياض.

كما هطلت أمطارٌ غزيرة جنوب محافظة شقراء على مركزَي غسلة والوقف بالقرائن، وجرت أودية المسمى والأوعر والأويعر.

وشملت الأمطار مراكز: ثرمداء القرائن والحريق والصوح والجوفان شمال شرقي المحافظة، جرى على أثرها وادي غالة والحريق وشعاب صفراء هنيدي.

أمطارٌ غزيرة محافظة مرات

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. هطولات على مرات وشقراء تسيل الأودية وتكسو الأرض بالبياض
سبق

هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد على محافظة مرات؛ جرت على أثرها الأودية وكست الأرض بالبياض.

كما هطلت أمطارٌ غزيرة جنوب محافظة شقراء على مركزَي غسلة والوقف بالقرائن، وجرت أودية المسمى والأوعر والأويعر.

وشملت الأمطار مراكز: ثرمداء القرائن والحريق والصوح والجوفان شمال شرقي المحافظة، جرى على أثرها وادي غالة والحريق وشعاب صفراء هنيدي.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:06 PM

شاهد.. هطولات على مرات وشقراء تسيل الأودية وتكسو الأرض بالبياض

شملت مراكز ثرمداء القرائن والحريق والجوفان والصوح.. والأوعر والأويعر

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
1
594

هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد على محافظة مرات؛ جرت على أثرها الأودية وكست الأرض بالبياض.

كما هطلت أمطارٌ غزيرة جنوب محافظة شقراء على مركزَي غسلة والوقف بالقرائن، وجرت أودية المسمى والأوعر والأويعر.

وشملت الأمطار مراكز: ثرمداء القرائن والحريق والصوح والجوفان شمال شرقي المحافظة، جرى على أثرها وادي غالة والحريق وشعاب صفراء هنيدي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,950
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,674
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,985

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة