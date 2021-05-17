هبوط أرضي أمام أحد المحال في "شرائع مكة" ومخاوف من حدوث انهيار

تسببت به شركة منفذة ولم يتم إصلاحه ومطالب بتدخل ذوي العلاقة

ازدادت مخاوف مرتادي أحد الشوارع الرئيسية في مخطط الشرائع "3" بعد حدوث انهيار أرضي أمام أحد المحال الشهيرة لبيع مواد البناء، واتساعه مع مرور الوقت؛ ما جعلهم يتخوفون من حدوث انهيار فيه، فيما تجنبوا إيقاف مركباتهم بالقرب منه.

"سبق" وقفت مساء اليوم على الموقع والذي يتكرر وقوف مركبات كبيرة فوقه دون شعورهم بالخطر الذي يحدق بهم بسبب الهبوط الواضح في الأرض، والذي تسببت فيه إحدى الشركات المنفذة، بحسب شهود، ولم يتم إصلاحه.

وبحسب أصحاب المحال الحادث أمامها الهبوط، فقد تقدموا بشكاوى عديدة دون أن تجد تجاوبًا من الجهة ذات العلاقة، مطالبين عبر "سبق" بتدخل من يهمه الأمر قبل أن يقع ما لا يُحمد عقباه.