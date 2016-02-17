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رغم أزمة "كورونا" .."إيرباص" تحقق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021

"فوري" أرجع أرباح المكاسب إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية

أعلنت شركة إيرباص اليوم (الخميس) تحقيق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021، غير متأثرة بالأزمة التاريخية في مجال النقل الجوي في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 4,2 مليارات يورو في 2021، متخطية المستوى القياسي المسجل العام 2018 وقدره 3,1 مليارات يورو في وقت كانت تصنّع عددًا من الطائرات يفوق العدد الحالي بالربع تقريبًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانب آخر، أرجع الرئيس التنفيذي للمجموعة غيّوم فوري، أرباح 2021 إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية، التي جرى تسليمها وبلغ عددها 611 طائرة العام 2021 بزيادة 8 في المائة عن 2020، وإلى الأداء الجيد للنشاطات الفضائية والدفاعية.

شركة إيرباص كورونا إيرباص لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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رغم أزمة "كورونا" .."إيرباص" تحقق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021
سبق

أعلنت شركة إيرباص اليوم (الخميس) تحقيق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021، غير متأثرة بالأزمة التاريخية في مجال النقل الجوي في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 4,2 مليارات يورو في 2021، متخطية المستوى القياسي المسجل العام 2018 وقدره 3,1 مليارات يورو في وقت كانت تصنّع عددًا من الطائرات يفوق العدد الحالي بالربع تقريبًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانب آخر، أرجع الرئيس التنفيذي للمجموعة غيّوم فوري، أرباح 2021 إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية، التي جرى تسليمها وبلغ عددها 611 طائرة العام 2021 بزيادة 8 في المائة عن 2020، وإلى الأداء الجيد للنشاطات الفضائية والدفاعية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:54 PM

رغم أزمة "كورونا" .."إيرباص" تحقق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021

"فوري" أرجع أرباح المكاسب إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة إيرباص اليوم (الخميس) تحقيق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021، غير متأثرة بالأزمة التاريخية في مجال النقل الجوي في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 4,2 مليارات يورو في 2021، متخطية المستوى القياسي المسجل العام 2018 وقدره 3,1 مليارات يورو في وقت كانت تصنّع عددًا من الطائرات يفوق العدد الحالي بالربع تقريبًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانب آخر، أرجع الرئيس التنفيذي للمجموعة غيّوم فوري، أرباح 2021 إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية، التي جرى تسليمها وبلغ عددها 611 طائرة العام 2021 بزيادة 8 في المائة عن 2020، وإلى الأداء الجيد للنشاطات الفضائية والدفاعية.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,152

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