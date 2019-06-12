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قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9084.75 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 95.03 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 143 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، تهامه، ساكو، صناعة الورق، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بوان، أسمنت العربية، متلايف إيه أي جي العربي، أليانز إس إف، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و2.16% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3548.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9084.75 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 95.03 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 143 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، تهامه، ساكو، صناعة الورق، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بوان، أسمنت العربية، متلايف إيه أي جي العربي، أليانز إس إف، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و2.16% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3548.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
04:26 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9084.75 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 95.03 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 143 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، تهامه، ساكو، صناعة الورق، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بوان، أسمنت العربية، متلايف إيه أي جي العربي، أليانز إس إف، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و2.16% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3548.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,465
29 مليار ..

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