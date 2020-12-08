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18354 مستفيداً من خدمات "تطمن" في القنفذة

من خلال 5 عيادات موزّعة على عدة مرافق صحية

قدّمتْ عيادات "تطمن " في القنفذة خِدْماتها لـ 18354 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، حيث تُقدم خِدْمات عيادة "تطمن" من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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18354 مستفيداً من خدمات "تطمن" في القنفذة
سبق

قدّمتْ عيادات "تطمن " في القنفذة خِدْماتها لـ 18354 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، حيث تُقدم خِدْمات عيادة "تطمن" من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
11:29 AM

18354 مستفيداً من خدمات "تطمن" في القنفذة

من خلال 5 عيادات موزّعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القنفذة
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قدّمتْ عيادات "تطمن " في القنفذة خِدْماتها لـ 18354 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، حيث تُقدم خِدْمات عيادة "تطمن" من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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