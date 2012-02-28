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إغلاق "نتافات دواجن" ومُخالفة أصحابها في الطائف

تضرّ صحة المستهلك وتُعد مصدراً للعدوى والأوبئة

أغلقت لجنة مُشكلة من "وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف والشرطة" عدة مواقع مُخالفة وحررت مخالفات لأصحابها، بعدما اتخذوها كنتافات للدواجن وذبحها، بشكل غير نظامي.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية شملت تلك المواقع حرصاً على صحة المستهلك ، وفي ظل ما يترتب على الممارسات المخالفة من مخاطر صحية وبيئية.

وتنصّ الأوامر السامية الكريمة على إغلاق جميع نتافات الدواجن ، ومنع إصدار تراخيص لها، نظراً لكونها مصدراً للعدوى وانتشار الأمراض الوبائية .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موقع مخالف لأنظمة البيئة، عبر رقم البلاغات المجاني 8002470000 أو من خلال مراجعة مديرية الزراعة.

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إغلاق "نتافات دواجن" ومُخالفة أصحابها في الطائف
سبق

أغلقت لجنة مُشكلة من "وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف والشرطة" عدة مواقع مُخالفة وحررت مخالفات لأصحابها، بعدما اتخذوها كنتافات للدواجن وذبحها، بشكل غير نظامي.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية شملت تلك المواقع حرصاً على صحة المستهلك ، وفي ظل ما يترتب على الممارسات المخالفة من مخاطر صحية وبيئية.

وتنصّ الأوامر السامية الكريمة على إغلاق جميع نتافات الدواجن ، ومنع إصدار تراخيص لها، نظراً لكونها مصدراً للعدوى وانتشار الأمراض الوبائية .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موقع مخالف لأنظمة البيئة، عبر رقم البلاغات المجاني 8002470000 أو من خلال مراجعة مديرية الزراعة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
06:01 PM

إغلاق "نتافات دواجن" ومُخالفة أصحابها في الطائف

تضرّ صحة المستهلك وتُعد مصدراً للعدوى والأوبئة

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلقت لجنة مُشكلة من "وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف والشرطة" عدة مواقع مُخالفة وحررت مخالفات لأصحابها، بعدما اتخذوها كنتافات للدواجن وذبحها، بشكل غير نظامي.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية شملت تلك المواقع حرصاً على صحة المستهلك ، وفي ظل ما يترتب على الممارسات المخالفة من مخاطر صحية وبيئية.

وتنصّ الأوامر السامية الكريمة على إغلاق جميع نتافات الدواجن ، ومنع إصدار تراخيص لها، نظراً لكونها مصدراً للعدوى وانتشار الأمراض الوبائية .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موقع مخالف لأنظمة البيئة، عبر رقم البلاغات المجاني 8002470000 أو من خلال مراجعة مديرية الزراعة.

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