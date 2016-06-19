"العرجي" يحتفل بزفافه بالأحساء

احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.