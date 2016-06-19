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"العرجي" يحتفل بزفافه بالأحساء

احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

"سبق" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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"العرجي" يحتفل بزفافه بالأحساء
سبق

احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

"سبق" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
12:03 AM

"العرجي" يحتفل بزفافه بالأحساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

"سبق" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,926
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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31,743
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,526
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31.1 مليار ..

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