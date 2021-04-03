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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

ألمانيا تتجه نحو تشديد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا

وسائل إعلام محلية: مفترض أن يشمل المدارس ودور الحضانة

تدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرض حظر تجوال مشدد في جميع المناطق التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحتى احتمالية فرضه في النهار وليس فقط بالليل.

وبحسب وسائل إعلام محلية من المفترض أن يشمل الإغلاق المدارس ودور الحضانة، مشيرة إلى احتمال موافقة البرلمان على قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية باتخاذ قرار الإغلاق دون الرجوع للولايات.

ووفق "الألمانية": أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873 ألفًا و190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيًّا.

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ألمانيا تتجه نحو تشديد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا
سبق

تدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرض حظر تجوال مشدد في جميع المناطق التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحتى احتمالية فرضه في النهار وليس فقط بالليل.

وبحسب وسائل إعلام محلية من المفترض أن يشمل الإغلاق المدارس ودور الحضانة، مشيرة إلى احتمال موافقة البرلمان على قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية باتخاذ قرار الإغلاق دون الرجوع للولايات.

ووفق "الألمانية": أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873 ألفًا و190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيًّا.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
11:13 AM

ألمانيا تتجه نحو تشديد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا

وسائل إعلام محلية: مفترض أن يشمل المدارس ودور الحضانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرض حظر تجوال مشدد في جميع المناطق التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحتى احتمالية فرضه في النهار وليس فقط بالليل.

وبحسب وسائل إعلام محلية من المفترض أن يشمل الإغلاق المدارس ودور الحضانة، مشيرة إلى احتمال موافقة البرلمان على قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية باتخاذ قرار الإغلاق دون الرجوع للولايات.

ووفق "الألمانية": أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873 ألفًا و190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيًّا.

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