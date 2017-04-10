"الحازمي" يتخرّج في "الملك فهد البحرية" برتبة ملازم

تخرّج عبدالعزيز بن موسى الحازمي، في كلية الملك فهد البحرية برتبة ملازم.
وانضمّ "الحازمي" إلى نخبةٍ من أبطال الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه، سائلًا المولى أن يعينه على أداء واجبه.
تخرّج عبدالعزيز بن موسى الحازمي، في كلية الملك فهد البحرية برتبة ملازم.
وانضمّ "الحازمي" إلى نخبةٍ من أبطال الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه، سائلًا المولى أن يعينه على أداء واجبه.
تخرّج عبدالعزيز بن موسى الحازمي، في كلية الملك فهد البحرية برتبة ملازم.
وانضمّ "الحازمي" إلى نخبةٍ من أبطال الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه، سائلًا المولى أن يعينه على أداء واجبه.
تخرّج عبدالعزيز بن موسى الحازمي، في كلية الملك فهد البحرية برتبة ملازم.
وانضمّ "الحازمي" إلى نخبةٍ من أبطال الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه، سائلًا المولى أن يعينه على أداء واجبه.