النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يندّدان باعتقال السلطة الفلسطينية للنشطاء

رفضا استخدام العنف ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان

انتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء" سلسلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن الفلسطينية، واستهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية على مقتل الناشط البارز نزار بنات.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أوردته "فرانس 24"، عن قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين.

ولفت إلى أن الاعتقالات تستهدف نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم.

من السياق نفسه ندّد ممثّل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلّة بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي.

وبيّن أن التنديد جاء على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشدّد على أن العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول.

وأصدرت قرابة عشرين منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية، أمس، بيانًا حذّرت فيه من "التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة"، وحمّلت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية؛ نظرًا لـتقاعسه عن حماية حقوق المواطنين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يندّدان باعتقال السلطة الفلسطينية للنشطاء
سبق

انتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء" سلسلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن الفلسطينية، واستهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية على مقتل الناشط البارز نزار بنات.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أوردته "فرانس 24"، عن قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين.

ولفت إلى أن الاعتقالات تستهدف نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم.

من السياق نفسه ندّد ممثّل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلّة بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي.

وبيّن أن التنديد جاء على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشدّد على أن العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول.

وأصدرت قرابة عشرين منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية، أمس، بيانًا حذّرت فيه من "التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة"، وحمّلت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية؛ نظرًا لـتقاعسه عن حماية حقوق المواطنين.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
04:17 PM

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يندّدان باعتقال السلطة الفلسطينية للنشطاء

رفضا استخدام العنف ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
477

انتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء" سلسلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن الفلسطينية، واستهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية على مقتل الناشط البارز نزار بنات.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أوردته "فرانس 24"، عن قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين.

ولفت إلى أن الاعتقالات تستهدف نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم.

من السياق نفسه ندّد ممثّل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلّة بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي.

وبيّن أن التنديد جاء على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشدّد على أن العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول.

وأصدرت قرابة عشرين منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية، أمس، بيانًا حذّرت فيه من "التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة"، وحمّلت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية؛ نظرًا لـتقاعسه عن حماية حقوق المواطنين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,028
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة