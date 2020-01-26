أبها يستعيد الوصافة من بوابة الكوكب والجيل يهزم هجر بثلاثية

في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

استأنفت اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بمواجهتين جمعتا بين الكوكب وأبها، وهجر مع الجيل.

فعلى الملعب الرديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حقق أبها فوزًا بهدفين دون رد، حملا توقيع الثنائي الحاج باري وحسام الطبوبي في الدقيقتين 30 و37.

ورفع أبها رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، حقق الجيل فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب مضيفه هجر.

وتقدم هجر مبكرًا بعد 5 دقائق من انطلاقة المباراة بواسطة عبدالعزيز المطير، قبل أن يسجل الجيل 3 أهداف متتالية عن طريق جوزيه دا سيلفا ويوسف عمر وسيدفالدو دوس في الدقائق 15 و22 و30، ثم قلص هجر النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق رايلان برونو.

وارتفع رصيد فريق الجيل لـ28 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطتين فقط عن هجر صاحب المركز السادس في لائحة الترتيب.