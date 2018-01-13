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وزير الخارجية: حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعاً ومساهمة اليابان مهمة

للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة

عبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن موقف بلاده من إرسال اليابان قوات إلى مياه الخليج، واعتبرها "مهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية بالمنطقة".

وقال وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: "حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعاً، ومساهمة اليابان لها قيمة، ومهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله في تصريحات نقلتها وكالات عدة "الجيش السعودي سيعمل مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي ستأتي إلى الخليج؛ للتنسيق وتبادل المعلومات".

ويُجري رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، زيارةً إلى منطقة الخليج تستمر 3 أيام، بدأها بالسعودية؛ لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج، والحصول على تأييد لها من دول الخليج.

وزير الخارجية رئيس وزراء اليابان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعاً ومساهمة اليابان مهمة
سبق

عبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن موقف بلاده من إرسال اليابان قوات إلى مياه الخليج، واعتبرها "مهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية بالمنطقة".

وقال وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: "حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعاً، ومساهمة اليابان لها قيمة، ومهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله في تصريحات نقلتها وكالات عدة "الجيش السعودي سيعمل مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي ستأتي إلى الخليج؛ للتنسيق وتبادل المعلومات".

ويُجري رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، زيارةً إلى منطقة الخليج تستمر 3 أيام، بدأها بالسعودية؛ لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج، والحصول على تأييد لها من دول الخليج.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
07:22 PM

وزير الخارجية: حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعاً ومساهمة اليابان مهمة

للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة

A A A
محمد البقمي - الرياض
2
1,916

عبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن موقف بلاده من إرسال اليابان قوات إلى مياه الخليج، واعتبرها "مهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية بالمنطقة".

وقال وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: "حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعاً، ومساهمة اليابان لها قيمة، ومهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله في تصريحات نقلتها وكالات عدة "الجيش السعودي سيعمل مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي ستأتي إلى الخليج؛ للتنسيق وتبادل المعلومات".

ويُجري رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، زيارةً إلى منطقة الخليج تستمر 3 أيام، بدأها بالسعودية؛ لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج، والحصول على تأييد لها من دول الخليج.

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