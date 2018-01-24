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تقارير دولية تشير لوقوع انفجار بجوار قنصلية الولايات المتحدة بجنيف

"شرطة جنيف" تنفي: حادث بسيط ولا علاقة له بالقنصلية

أصدرت السفارة الأمريكية في سويسرا تحذيراً أمنياً تقول فيه إن هناك تقارير عن انفجار في المنطقة المحيطة بقنصليتها في جنيف بحسب رويترز.

من جانبه أكد المتحدث باسم شرطة جنيف أن الأمر نجم عن عطل كهربائي ولم يتسبب في أذى لأي شخص مؤكداً بأنه "كان مجرد حادث بسيط ولا علاقة له بالقنصلية".

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تقارير دولية تشير لوقوع انفجار بجوار قنصلية الولايات المتحدة بجنيف
سبق

أصدرت السفارة الأمريكية في سويسرا تحذيراً أمنياً تقول فيه إن هناك تقارير عن انفجار في المنطقة المحيطة بقنصليتها في جنيف بحسب رويترز.

من جانبه أكد المتحدث باسم شرطة جنيف أن الأمر نجم عن عطل كهربائي ولم يتسبب في أذى لأي شخص مؤكداً بأنه "كان مجرد حادث بسيط ولا علاقة له بالقنصلية".

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:03 PM

تقارير دولية تشير لوقوع انفجار بجوار قنصلية الولايات المتحدة بجنيف

"شرطة جنيف" تنفي: حادث بسيط ولا علاقة له بالقنصلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت السفارة الأمريكية في سويسرا تحذيراً أمنياً تقول فيه إن هناك تقارير عن انفجار في المنطقة المحيطة بقنصليتها في جنيف بحسب رويترز.

من جانبه أكد المتحدث باسم شرطة جنيف أن الأمر نجم عن عطل كهربائي ولم يتسبب في أذى لأي شخص مؤكداً بأنه "كان مجرد حادث بسيط ولا علاقة له بالقنصلية".

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