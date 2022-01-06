"بي إم دبليو" تعتمد شاشات "أمازون فاير تي في" لمزيد من الرفاهية في سياراتها

أعلنت شركة "بي إم دبليو" المتخصصة في تصنيع السيارات اعتمادها على شاشات "أمازون فاير تي في" في سياراتها المقبلة لمزيد من الرفاهية.

وأوضحت "بي إم دبليو" في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها تجهز شاشة مسرحية مخصصة للمقاعد الخلفية في سياراتها بدقة "8كى" من شاشات "أمازون فاير تي في".

وستأتي تلك الشاشة بقياس 31 بوصة، ويمكن أن يتم توسعتها لتصبح 32 بوصة، وستعمل بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وتقنيات الصوت المحيطي.

وتعتمد شاشات "أمازون فاير تي في" على تقنيات مشاهدة يمكنها أن تضبط بصورة تلقائية تلك الشاشة سواء كانت الستائر مفتوحة أو مغلقة، ويمكن إمالة الشاشة لضمان رؤية مثالية.

ولم تعلن "بي إم دبليو" بعد عن الطرازات المرتقبة التي ستتمتع بتلك الشاشات، ولكنها قالت إنها ستكون ضمن خططها المستقبلية المثيرة لضمان ركوب ممتع لكل من في السيارة من دون تشتيت السائق.