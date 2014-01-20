"الفيصل" يطلق المرحلة الأولى من مبادرة ملتقى مكة الثقافي ويؤكد: فخور بالشباب السعودي

قال: وصلنا إلى المرحلة التي نبدع فيها ونبتكر

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمدبنتن، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، اليوم الأحد، المرحلة الأولى لمبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام والتي تحمل موضوع "كيف نطور مدننا لخدمةالحج والعمرة"، وتشارك فيها عدّة جهات.

وخلال الحوار المفتوح المصاحب للحفل، قال الأمير خالد الفيصل: أشكر الجميع على حضورهم هذا الحفل الهادف لغاية إسلامية عربية سعودية، راجيًا من اللهسبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لنكون أهلاً لهذه المكرمة العظيمة وأن أكرمنا سبحانه بجوار بيته العتيق، وهيأ لنا شرف خدمة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن أول ورشة عمل أقيمت قبل حوالي ١٢ عاماً لمناقشة موضوع تطوير خدمات الحج والعمرة، وأشار إلى أنه طلب في ذلك اليوم من جميع الجهاتالحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في الحج والعمرة وأن يبتسم منسوبوها لضيوف الرحمن، مضيفًا: اليوم نصل إلى هذا المستوى الراقي من تقديم الخدمات،والأفكار والمبادرات لخدمة الحاج والمعتمر.

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ليكونوا عند حسن ظن الحاج والمعتمر وليكونوا محل الثقة والمسؤولية بهذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان.

واختتم بالقول: أشكر كافة المشاركين في أمر يستحق كل الاهتمام ويرضي الله وعباده، والتأكيد على أننا وصلنا إلى المرحلة التي نبدع فيها ونبتكر ونقدم فيها ما لميكن بوسعنا تقديمه في الماضي، معربًا عن أنه فخور بالشباب السعودي الذي يساهم في هذه الخدمة المباركة.

وخلال الحفل تجول أمير منطقة مكة المكرمة في المعرض المصاحب والذي يستعرض مبادرات وزارة الحج والعمرة وإمارة مكة المكرمة وجامعة الملك عبداللهللعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء، ثمّ تفضل بتدشين المبادرات وتوقيع الميثاق، والتي تعكس في المقام الأول تفاعل وزارة الحج والعمرة بصفتها المعنيةبكل ما يصب في منظومة الحج والعمرة، من خلال أربع مبادرات جديدة، وهي: ميثاق أخلاقيات العمل المهني للعاملين في قطاع الحج والعمرة، ومبادرة إنشاءمركز لتأهيل وترخيص العاملين في مجال أعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة، وتطبيق "يسر" الإلكتروني والذي يجمع تطبيقات قطاع الحج والعمرة، ومبادرةصديق المعتمر والتي تعنى بتدريب المتطوعين وتهيئتهم من خلال ورشات تدريبية معتمدة لإرشاد المتطوعين، وإعدادهم لخدمة ضيوف الرحمن بداية من الاستقبالالمميز منذ دخول أراضي المملكة وطيلة الرحلة الإيمانية حتى توديعه في محطة المغادرة، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 1 مليون متطوعسنويًا.

وألقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط كلمة ثمن فيها رعاية أمير منطقة مكة المكرمة للملتقى، وأكد أن خدمة حجاج بيت الله الحرامكانت على رأس أولويات مؤسس هذه البلاد وتحوّل هذا الأمر العظيم إلى منهج للدولة من أجله تُسخر كل الجهود، وهو النهج الذي سار عليه من بعده الملوك -رحمهم الله جميعاً-، حتى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- حيث تسخر جميع الإمكانيات البشريةوالمادية من مختلف القطاعات بما يحقق أرقى الخدمات التي تقدم لخدمة ضيوف الرحمن، ليعودوا إلى بلدانهم وقد أدّوا فريضتهم على الوجه المطلوب بكل يسروسهولة وأمان.

وأضاف أن التجانس المبدع بين بناء الإنسان وتنمية المكان كان له المردود الإيجابي الكبير على العمل الميداني في منطقة مكة المكرمة، وخلال العام الماضي وهذاالعام تم إطلاق المبادرات النوعية لخدمة ضيوف الرحمن، لرفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الحاج والمعتمر، لتكون ذات جودة وقيمة عالية وفق مستهدفات رؤيةالمملكة الطموحة 2030.

ونوه أن هناك مبادرة نوعية باسم "حاضنة مبادرات ملتقى مكة الثقافي"، والتي ستتبنى الوزارة وأمانة الملتقى حاضنة أعمال تختص بالعناية بجميع المبادرات وتقديمالمساعدات والاستشارات حتى توظف وتفعّل، وذلك حرصاً منها على تطوير الأفكار واستدامة المشاريع التنموية، وتحقيق جودة أعلى وخدمة أرقى لضيوفالرحمن، ولضرورة وجود قالب "التفكير خارج الصندوق"، فإن الوزارة بهذه الخطوة تكون قد صنعت طريقاً مع هذا العقل المبتكر.

من جانبه رحب وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بالأمير خالد الفيصل، قائلاً إنه من اللافت وجود الأمير الملهم والمبدع، وصانع الأدبوالثقافة على رأس هرم إمارة منطقة مكة المكرمة، وأن المملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعنى بخدمة ضيوف الرحمن والتي تمثل أهم مبادئها، وأن رؤية٢٠٣٠ استمراراً لترسخ هذه المبادئ والافتخار بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، والذي يضم جميع الجهات التي تعمل في خدمةضيوف الرحمن.

وبيّن أن هذا البرنامج الطموح ينعكس على تحفيز المسلمين وتسهيل قدوم ضيوف الرحمن وخدمتهم على أكمل وجهة في بيئة مبتكرة وفاعلة في التقنية ومشجعةللمستثمرين الراغبين في المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف أن الركيزة الأولى في الطموح القادم هو تسهيل قدوم ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية بتسهيل جميع الإجراءات وتذليل العوائق، وأن تكونتجربة حضور الحاج أو المعتمر تجربة لا تنسى، خاصة أنه يتلقى أفضل الخدمات، ويأتي إلى أول بيت وضع للناس هو مكة المكرمة بما فيها من الآثار والثقافاتوالأماكن التي نتعلم منها، وتثري تجربة هذا الحاج بطريقة تبعده عن الشركيات وعن القيام بأي عمل مخالف للشريعة الإسلامية.

واختتم بالقول إنه لا يغفل في كل المبادرات عنصر الاستدامة، سواء الاستدامة البشرية والتي ننظر لها على أنها منح الفرصة لجميع أبناء المملكة العربية السعوديةفي المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، كذلك الاستدامة المالية في استمرار تمويل الأعمال في الحج والعمرة مما يعني الاستدامة الاقتصادية، والذي يأتي بمنحالفرصة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار لخدمة ضيوف الرحمن من خلال الاستثمار في مكة المكرمة والخدمات التي تقدم للحجاج.

وفي ختام الحفل وُقعت تسع اتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، وهي: مذكرةتعاون استراتيجي ضمن مبادرة مركز تأهيل وترخيص العاملين بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، بين وزارة الحج والعمرة من طرف، وجامعة الملك عبدالعزيز،ومثلها مع جامعة أم القرى، وثالثة مع جامعة جدة، وكذلك مع جامعة الطائف، ومع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

واختصت الاتفاقية السادسة في تظليل مواقف السيارات ووضع لوحات ذكية إرشادية لضيوف الرحمن بالمواقيت، بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوةوالإرشاد بمنطقة مكة المكرمة والقطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء، والسابعة بناء صالة مكيفة بميقات السيل بمحافظة الطائف، بين إمارة منطقة مكةالمكرمة ممثلة بمحافظة الطائف وأمانة محافظة الطائف.

أما الثامنة فتتعلق بتطوير ميقات يلملم بمحافظة الليث، بين إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة بمحافظة الليث، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادبمنطقة مكة المكرمة، والمجموعة السعودية للإستزراع المائي، بينما كانت الاتفاقية التاسعة والأخيرة تخص تطوير ميقات الجحفة بمحافظة رابغ، بين أمانة محافظةجدة، ومؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع.

كما يستعرض الحفل معرضًا خاصًّا بمبادرات وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء المشاركة في ملتقى مكةالثقافي، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتطوير المدن لخدمة الحج والعمرة، ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الحجوالعمرة، وتوحيد الجهود الحالية لأنشطة التدريب المنفذة في عدة جهات.