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بارق تزف شهيدها "مديني".. كان سيتزوج الشهر القادم

الطيران العسكري أَقَلَّه إلى مسقط رأسه لأداء الصلاة عليه

زفت محافظة بارق، اليوم، شهيدها العريف مديني محمد السيد البارقي من السرية الثانية الكتيبة الثالثة باللواء "11" الذي استشهد على الحد الجنوبي جازان، ثم حمل الطيران العسكري جثمانه إلى مسقط رأسه.

وكان محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي قد تقدم المصلين على الشهيد البارقي من قبيلة آل العرام، وأديت صلاة الميت عليه في جامع سارة العجمي وسط المحافظة، بعد أن تَسَلّم أهله وذووه جثمانه في الساحة المجاورة للجامع؛ حيث هبطت الطائرة المروحية العسكرية المقلة للجثمان.

وقدم "البناوي" تعازيه لذوي الشهيد ونقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في سبيل الله والوطن والذود عن مقدساته؛ مؤكدين ضرب الشهيد أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

وقال ابن عم الشهيد الشيخ عبدالرحمن غازي البارقي شيخ قبيلة آل العرام ببارق: الشهيد كان قد عقد قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة وحجز قصر الأفراح وأكمل جميع الترتيبات الخاصة بحفل زواجه الذي كان من المقرر أن يكون الشهر القادم؛ إلا أن شرف الشهادة كان أقرب له من ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بارق تزف شهيدها "مديني".. كان سيتزوج الشهر القادم
سبق

زفت محافظة بارق، اليوم، شهيدها العريف مديني محمد السيد البارقي من السرية الثانية الكتيبة الثالثة باللواء "11" الذي استشهد على الحد الجنوبي جازان، ثم حمل الطيران العسكري جثمانه إلى مسقط رأسه.

وكان محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي قد تقدم المصلين على الشهيد البارقي من قبيلة آل العرام، وأديت صلاة الميت عليه في جامع سارة العجمي وسط المحافظة، بعد أن تَسَلّم أهله وذووه جثمانه في الساحة المجاورة للجامع؛ حيث هبطت الطائرة المروحية العسكرية المقلة للجثمان.

وقدم "البناوي" تعازيه لذوي الشهيد ونقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في سبيل الله والوطن والذود عن مقدساته؛ مؤكدين ضرب الشهيد أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

وقال ابن عم الشهيد الشيخ عبدالرحمن غازي البارقي شيخ قبيلة آل العرام ببارق: الشهيد كان قد عقد قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة وحجز قصر الأفراح وأكمل جميع الترتيبات الخاصة بحفل زواجه الذي كان من المقرر أن يكون الشهر القادم؛ إلا أن شرف الشهادة كان أقرب له من ذلك.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
03:06 PM

بارق تزف شهيدها "مديني".. كان سيتزوج الشهر القادم

الطيران العسكري أَقَلَّه إلى مسقط رأسه لأداء الصلاة عليه

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محمد طيران - بارق
20
47,279

زفت محافظة بارق، اليوم، شهيدها العريف مديني محمد السيد البارقي من السرية الثانية الكتيبة الثالثة باللواء "11" الذي استشهد على الحد الجنوبي جازان، ثم حمل الطيران العسكري جثمانه إلى مسقط رأسه.

وكان محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي قد تقدم المصلين على الشهيد البارقي من قبيلة آل العرام، وأديت صلاة الميت عليه في جامع سارة العجمي وسط المحافظة، بعد أن تَسَلّم أهله وذووه جثمانه في الساحة المجاورة للجامع؛ حيث هبطت الطائرة المروحية العسكرية المقلة للجثمان.

وقدم "البناوي" تعازيه لذوي الشهيد ونقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في سبيل الله والوطن والذود عن مقدساته؛ مؤكدين ضرب الشهيد أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

وقال ابن عم الشهيد الشيخ عبدالرحمن غازي البارقي شيخ قبيلة آل العرام ببارق: الشهيد كان قد عقد قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة وحجز قصر الأفراح وأكمل جميع الترتيبات الخاصة بحفل زواجه الذي كان من المقرر أن يكون الشهر القادم؛ إلا أن شرف الشهادة كان أقرب له من ذلك.

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