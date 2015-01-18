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العثور على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة وضعها ⁧الحوثيون⁩ داخل كراتين إغاثية في حريب

ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني تمكنت من وضع يدها على 20 صاروخًا معدًا للإطلاق

عثرت قوات العمالقة على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، وضعها ⁧الحوثيون⁩ داخل كراتين إغاثية في مديرية حريب بمأرب.

يُذكر أنه وفي انتصار عسكري جديد؛ استطاعت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الوطني وضع يدها على 20 صاروخًا معدًا للإطلاق، تابعًا لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، وذلك بأحد المواقع في جبهة حريب جنوبي محافظة مأرب.

وكانت هذه الصواريخ جاهزة لاستهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، على نحو ما درجت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين، وترويع الآمنين.

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العثور على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة وضعها ⁧الحوثيون⁩ داخل كراتين إغاثية في حريب
سبق

عثرت قوات العمالقة على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، وضعها ⁧الحوثيون⁩ داخل كراتين إغاثية في مديرية حريب بمأرب.

يُذكر أنه وفي انتصار عسكري جديد؛ استطاعت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الوطني وضع يدها على 20 صاروخًا معدًا للإطلاق، تابعًا لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، وذلك بأحد المواقع في جبهة حريب جنوبي محافظة مأرب.

وكانت هذه الصواريخ جاهزة لاستهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، على نحو ما درجت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين، وترويع الآمنين.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
03:50 PM

العثور على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة وضعها ⁧الحوثيون⁩ داخل كراتين إغاثية في حريب

ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني تمكنت من وضع يدها على 20 صاروخًا معدًا للإطلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت قوات العمالقة على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، وضعها ⁧الحوثيون⁩ داخل كراتين إغاثية في مديرية حريب بمأرب.

يُذكر أنه وفي انتصار عسكري جديد؛ استطاعت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الوطني وضع يدها على 20 صاروخًا معدًا للإطلاق، تابعًا لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، وذلك بأحد المواقع في جبهة حريب جنوبي محافظة مأرب.

وكانت هذه الصواريخ جاهزة لاستهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، على نحو ما درجت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين، وترويع الآمنين.

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