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ترقية "العتيبي" للمرتبة الثامنة بـ "مشاريع الصحة"

صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة الصحة، بترقية سامي بن نيف بن حامد العتيبي، للمرتبة الثامنة في الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.

وعبّر "العتيبي" بدوره، عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بما يوكل له من مهام.

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ترقية "العتيبي" للمرتبة الثامنة بـ "مشاريع الصحة"
سبق

صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة الصحة، بترقية سامي بن نيف بن حامد العتيبي، للمرتبة الثامنة في الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.

وعبّر "العتيبي" بدوره، عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بما يوكل له من مهام.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:18 PM

ترقية "العتيبي" للمرتبة الثامنة بـ "مشاريع الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة الصحة، بترقية سامي بن نيف بن حامد العتيبي، للمرتبة الثامنة في الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.

وعبّر "العتيبي" بدوره، عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بما يوكل له من مهام.

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