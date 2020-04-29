ترقية "العتيبي" للمرتبة الثامنة بـ "مشاريع الصحة"

صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة الصحة، بترقية سامي بن نيف بن حامد العتيبي، للمرتبة الثامنة في الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.

وعبّر "العتيبي" بدوره، عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بما يوكل له من مهام.