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مصر تعلن انتهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من الصين مؤكدة سلامتهم

ثبت خلوهم من فيروس كورونا وبإمكانهم العودة إلى منازلهم بشكل طبيعي

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، انتهاء فترة الحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الصين، وخلوهم جميعاً من الإصابة بفيروس كورونا.

وبإمكان هؤلاء الأشخاص العودة إلى منازلهم بعدما احتجزتهم وزارة الصحة لدى عودتهم من مدينة ووهان؛ بؤرة انتشار الفيروس، 14 يوما بأحد الفنادق وسط مرسى مطروح- غربي البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" في الثالث من فبراير الجاري، أرسلت السلطات المصرية طائرة إلى مدينة ووهان الصينية لنقل نحو 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية هناك، ونقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قالت، الجمعة الماضي، إنها رصدت أول حالة لأجنبي حامل لفيروس كورونا في البلاد.. وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، وأن الحالة تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وقال خالد مجاهد؛ المتحدث باسم الوزارة، إن الحالة حاملة للفيروس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضاف: "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشدّدة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة التي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراءٍ احترازي لمدة 14 يوماً".

وتعد مصر أول بلد في إفريقيا يسجل حالة إصابة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

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مصر تعلن انتهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من الصين مؤكدة سلامتهم
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، انتهاء فترة الحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الصين، وخلوهم جميعاً من الإصابة بفيروس كورونا.

وبإمكان هؤلاء الأشخاص العودة إلى منازلهم بعدما احتجزتهم وزارة الصحة لدى عودتهم من مدينة ووهان؛ بؤرة انتشار الفيروس، 14 يوما بأحد الفنادق وسط مرسى مطروح- غربي البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" في الثالث من فبراير الجاري، أرسلت السلطات المصرية طائرة إلى مدينة ووهان الصينية لنقل نحو 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية هناك، ونقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قالت، الجمعة الماضي، إنها رصدت أول حالة لأجنبي حامل لفيروس كورونا في البلاد.. وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، وأن الحالة تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وقال خالد مجاهد؛ المتحدث باسم الوزارة، إن الحالة حاملة للفيروس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضاف: "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشدّدة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة التي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراءٍ احترازي لمدة 14 يوماً".

وتعد مصر أول بلد في إفريقيا يسجل حالة إصابة بفيروس كورونا.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
01:24 PM

مصر تعلن انتهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من الصين مؤكدة سلامتهم

ثبت خلوهم من فيروس كورونا وبإمكانهم العودة إلى منازلهم بشكل طبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، انتهاء فترة الحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الصين، وخلوهم جميعاً من الإصابة بفيروس كورونا.

وبإمكان هؤلاء الأشخاص العودة إلى منازلهم بعدما احتجزتهم وزارة الصحة لدى عودتهم من مدينة ووهان؛ بؤرة انتشار الفيروس، 14 يوما بأحد الفنادق وسط مرسى مطروح- غربي البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" في الثالث من فبراير الجاري، أرسلت السلطات المصرية طائرة إلى مدينة ووهان الصينية لنقل نحو 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية هناك، ونقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قالت، الجمعة الماضي، إنها رصدت أول حالة لأجنبي حامل لفيروس كورونا في البلاد.. وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، وأن الحالة تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وقال خالد مجاهد؛ المتحدث باسم الوزارة، إن الحالة حاملة للفيروس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضاف: "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشدّدة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة التي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراءٍ احترازي لمدة 14 يوماً".

وتعد مصر أول بلد في إفريقيا يسجل حالة إصابة بفيروس كورونا.

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