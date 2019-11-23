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المملكة تتسلّم رئاسة مجموعة العشرين .. إعداد برنامج شامل بتوجيهات الملك ومتابعة ولي العهد

خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية بمشاركة  "فيصل بن فرحان"

تسلَّمت المملكة العربية السعودية، اليوم، رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية اليوم.

ترأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

‏وألقى خلال الاجتماع، كلمة شكر فيها اليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، ورحّب بتسلُّم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020.

وقال: المملكة أعدّت برنامجاً شاملاً وطموحاً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

‏يُذكر أن سمو ولي العهد، استعرض في كلمته خلال قمة أوساكا في اليابان، يونيو الماضي، نبذة عن برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ‏في المستقبل، إضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدّي لهذه التحديات لمصلحة شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.

وستُطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019، الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية، وتمكين شعوب العالم، والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

رئاسة مجموعة العشرين ناغويا اليابان وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تتسلّم رئاسة مجموعة العشرين .. إعداد برنامج شامل بتوجيهات الملك ومتابعة ولي العهد
سبق

تسلَّمت المملكة العربية السعودية، اليوم، رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية اليوم.

ترأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

‏وألقى خلال الاجتماع، كلمة شكر فيها اليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، ورحّب بتسلُّم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020.

وقال: المملكة أعدّت برنامجاً شاملاً وطموحاً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

‏يُذكر أن سمو ولي العهد، استعرض في كلمته خلال قمة أوساكا في اليابان، يونيو الماضي، نبذة عن برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ‏في المستقبل، إضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدّي لهذه التحديات لمصلحة شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.

وستُطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019، الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية، وتمكين شعوب العالم، والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
01:22 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:10 PM

المملكة تتسلّم رئاسة مجموعة العشرين .. إعداد برنامج شامل بتوجيهات الملك ومتابعة ولي العهد

خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية بمشاركة  "فيصل بن فرحان"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلَّمت المملكة العربية السعودية، اليوم، رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية اليوم.

ترأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

‏وألقى خلال الاجتماع، كلمة شكر فيها اليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، ورحّب بتسلُّم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020.

وقال: المملكة أعدّت برنامجاً شاملاً وطموحاً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

‏يُذكر أن سمو ولي العهد، استعرض في كلمته خلال قمة أوساكا في اليابان، يونيو الماضي، نبذة عن برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ‏في المستقبل، إضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدّي لهذه التحديات لمصلحة شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.

وستُطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019، الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية، وتمكين شعوب العالم، والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

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