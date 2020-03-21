النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا.. امرأة تنجب بمركز تجاري خلال هلع التسوق بسبب كورونا

بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء وممرضة تصادف وجودها في المتجر

وسط هلع التسوق بسبب تفشي فيروس كورونا، أنجبت امرأة في مركز تجاري "وول مارت" في أمريكا.

وكانت المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، تتسوق في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري، عندما انفجر كيس الماء لديها فعلمت أن المخاض قد بدأ، وأن موعد الولادة قد حان؛ وفقًا لتلفزيون "KY3".

وبحسب سبوتنيك عربي قالت مديرة المتجر جيسيكا هينكل للقناة: إن المرأة أنجبت فتاة بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء، وممرضة المخاض التي تصادف وجودها في المتجر.

وأضافت هينكل أنه تم نقل المرأة والطفل إلى مستشفى قريب في سيارة الإسعاف بعد الولادة مباشرة.

وحسب ما نقلت المصادر للقناة: كانت المرأة والطفل بصحة جيدة.

في سياق آخر أكد خبراء أن تهافت الناس على شراء ورق التواليت بشكل كبير وفقدانه من المخازن يعود لأسباب نفسية غير مبررة، يقوم فيها الإعلام والتضخيم الإعلامي بدور مؤثر، بالإضافة إلى الخوف الشعبي من فقدان السلع في السوق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا.. امرأة تنجب بمركز تجاري خلال هلع التسوق بسبب كورونا
سبق

وسط هلع التسوق بسبب تفشي فيروس كورونا، أنجبت امرأة في مركز تجاري "وول مارت" في أمريكا.

وكانت المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، تتسوق في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري، عندما انفجر كيس الماء لديها فعلمت أن المخاض قد بدأ، وأن موعد الولادة قد حان؛ وفقًا لتلفزيون "KY3".

وبحسب سبوتنيك عربي قالت مديرة المتجر جيسيكا هينكل للقناة: إن المرأة أنجبت فتاة بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء، وممرضة المخاض التي تصادف وجودها في المتجر.

وأضافت هينكل أنه تم نقل المرأة والطفل إلى مستشفى قريب في سيارة الإسعاف بعد الولادة مباشرة.

وحسب ما نقلت المصادر للقناة: كانت المرأة والطفل بصحة جيدة.

في سياق آخر أكد خبراء أن تهافت الناس على شراء ورق التواليت بشكل كبير وفقدانه من المخازن يعود لأسباب نفسية غير مبررة، يقوم فيها الإعلام والتضخيم الإعلامي بدور مؤثر، بالإضافة إلى الخوف الشعبي من فقدان السلع في السوق.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:00 PM

أمريكا.. امرأة تنجب بمركز تجاري خلال هلع التسوق بسبب كورونا

بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء وممرضة تصادف وجودها في المتجر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,792

وسط هلع التسوق بسبب تفشي فيروس كورونا، أنجبت امرأة في مركز تجاري "وول مارت" في أمريكا.

وكانت المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، تتسوق في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري، عندما انفجر كيس الماء لديها فعلمت أن المخاض قد بدأ، وأن موعد الولادة قد حان؛ وفقًا لتلفزيون "KY3".

وبحسب سبوتنيك عربي قالت مديرة المتجر جيسيكا هينكل للقناة: إن المرأة أنجبت فتاة بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء، وممرضة المخاض التي تصادف وجودها في المتجر.

وأضافت هينكل أنه تم نقل المرأة والطفل إلى مستشفى قريب في سيارة الإسعاف بعد الولادة مباشرة.

وحسب ما نقلت المصادر للقناة: كانت المرأة والطفل بصحة جيدة.

في سياق آخر أكد خبراء أن تهافت الناس على شراء ورق التواليت بشكل كبير وفقدانه من المخازن يعود لأسباب نفسية غير مبررة، يقوم فيها الإعلام والتضخيم الإعلامي بدور مؤثر، بالإضافة إلى الخوف الشعبي من فقدان السلع في السوق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,468
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,890
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,208

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة