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الهلال يواجه التعاون "وديًّا".. تحضيرًا للآسيوية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره التعاون "وديُّا"، السبت 9 أكتوبر ، على ملعب الهلال.

ويأتي لقاء الهلال والتعاون ضمن تحضيرات الطرفين لخوض بقية منافسات الموسم ، والاستفادة من فترة التوقف.

حيث يسعى الهلال إلى تجهيز عناصره قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الـ16 من الشهر الجاري.

فيما يستعد التعاون لمواجهة الفتح في الـ17 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواجه التعاون "وديًّا".. تحضيرًا للآسيوية
سبق

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره التعاون "وديُّا"، السبت 9 أكتوبر ، على ملعب الهلال.

ويأتي لقاء الهلال والتعاون ضمن تحضيرات الطرفين لخوض بقية منافسات الموسم ، والاستفادة من فترة التوقف.

حيث يسعى الهلال إلى تجهيز عناصره قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الـ16 من الشهر الجاري.

فيما يستعد التعاون لمواجهة الفتح في الـ17 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
06:38 PM

الهلال يواجه التعاون "وديًّا".. تحضيرًا للآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره التعاون "وديُّا"، السبت 9 أكتوبر ، على ملعب الهلال.

ويأتي لقاء الهلال والتعاون ضمن تحضيرات الطرفين لخوض بقية منافسات الموسم ، والاستفادة من فترة التوقف.

حيث يسعى الهلال إلى تجهيز عناصره قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الـ16 من الشهر الجاري.

فيما يستعد التعاون لمواجهة الفتح في الـ17 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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