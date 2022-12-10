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المشاركة في كأس الخليج قد تؤجل جولتين في دوري المحترفين

ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم إعلان تأجيل مباريات الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لتعارضها مع موعد كأس الخليج الثالثة والعشرين.

ويتجه الاتحاد السعودي لعمل التعديلات اللازمة على جدول المنافسات بالدوري من خلال تقديم بعض المباريات في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، وعلى رأسها لقاء الفيحاء والهلال، المقرر يوم 17 ديسمبر الجاري، والذي ينتظر أن يقدم لمدة يوم واحد في ظل تعارضه مع معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لخوض كأس الخليج.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، على أن تتكون المجموعة الأولى من منتخبات: الكويت - السعودية - الإمارات - عمان، وتضم المجموعة الثانية: قطر - العراق - البحرين - اليمن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المشاركة في كأس الخليج قد تؤجل جولتين في دوري المحترفين
سبق

ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم إعلان تأجيل مباريات الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لتعارضها مع موعد كأس الخليج الثالثة والعشرين.

ويتجه الاتحاد السعودي لعمل التعديلات اللازمة على جدول المنافسات بالدوري من خلال تقديم بعض المباريات في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، وعلى رأسها لقاء الفيحاء والهلال، المقرر يوم 17 ديسمبر الجاري، والذي ينتظر أن يقدم لمدة يوم واحد في ظل تعارضه مع معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لخوض كأس الخليج.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، على أن تتكون المجموعة الأولى من منتخبات: الكويت - السعودية - الإمارات - عمان، وتضم المجموعة الثانية: قطر - العراق - البحرين - اليمن.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
08:03 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:09 PM

المشاركة في كأس الخليج قد تؤجل جولتين في دوري المحترفين

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
739

ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم إعلان تأجيل مباريات الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لتعارضها مع موعد كأس الخليج الثالثة والعشرين.

ويتجه الاتحاد السعودي لعمل التعديلات اللازمة على جدول المنافسات بالدوري من خلال تقديم بعض المباريات في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، وعلى رأسها لقاء الفيحاء والهلال، المقرر يوم 17 ديسمبر الجاري، والذي ينتظر أن يقدم لمدة يوم واحد في ظل تعارضه مع معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لخوض كأس الخليج.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، على أن تتكون المجموعة الأولى من منتخبات: الكويت - السعودية - الإمارات - عمان، وتضم المجموعة الثانية: قطر - العراق - البحرين - اليمن.

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