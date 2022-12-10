المشاركة في كأس الخليج قد تؤجل جولتين في دوري المحترفين

ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم إعلان تأجيل مباريات الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لتعارضها مع موعد كأس الخليج الثالثة والعشرين.

ويتجه الاتحاد السعودي لعمل التعديلات اللازمة على جدول المنافسات بالدوري من خلال تقديم بعض المباريات في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، وعلى رأسها لقاء الفيحاء والهلال، المقرر يوم 17 ديسمبر الجاري، والذي ينتظر أن يقدم لمدة يوم واحد في ظل تعارضه مع معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لخوض كأس الخليج.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، على أن تتكون المجموعة الأولى من منتخبات: الكويت - السعودية - الإمارات - عمان، وتضم المجموعة الثانية: قطر - العراق - البحرين - اليمن.