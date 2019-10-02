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بالفيديو.. وزير "البلديات" يستقبل المواطنين في حائل ويعالج طلباتهم

"القصبي" يوجّه أمين المنطقة بالاهتمام ببعض الطلبات بنفسه

استقبل وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، بمبنى أمانة حائل، المواطنين، الذين تقدموا بخطابات له، وعالج عدة طلبات خلال الاستقبال، كما وجّه أمين منطقة حائل المهندس أبوراس، بمعالجة بعض الطلبات بنفسه.

وأكد الوزير للمواطنين أن جميع طلباتهم محل العناية والاهتمام من قبله شخصياً أو من أمين منطقة حائل.

وكان أمين منطقة حائل قد وجّه بالسماح للمواطنين بمقابلة الوزير مشترطاً على المكلفين في التنظيم عدم منع أي مواطن، وتسهيل مقابلته للوزير بما يسمح به وقته.

وقد استقبل "القصبي" جميع المواطنين الموجودين في بهو الأمانة، وظهر في مقطع فيديو متداول قول الوزير: "أحد عنده خطأ ما خذناه؟".

وقد اجتمع الوزير مع أمين منطقة حائل ورؤساء البلديات في المنطقة، وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات، والمشاريع التي تقدمها أمانة المنطقة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع بجانب رؤساء البلديات مديرو الإدارات بالأمانة.

وشكر المواطنون الوزير على استقبالهم والاستماع لهم بتواضع، فيما شكروا أمين منطقة حائل على حسن التنظيم لمقابلة الوزير.

وكان "القصبي" قد وصل إلى حائل اليوم، لحضور ملتقى بيبان حائل الذي يبدأ اليوم ولمدة أربعة أيام، ويجمع عدة أقسام للتعريف بالهيئة ومساعدة شباب وشابات المنطقة في زيادة وعيهم بريادة الأعمال وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وسيدشِّنه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد.

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بالفيديو.. وزير "البلديات" يستقبل المواطنين في حائل ويعالج طلباتهم
سبق

استقبل وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، بمبنى أمانة حائل، المواطنين، الذين تقدموا بخطابات له، وعالج عدة طلبات خلال الاستقبال، كما وجّه أمين منطقة حائل المهندس أبوراس، بمعالجة بعض الطلبات بنفسه.

وأكد الوزير للمواطنين أن جميع طلباتهم محل العناية والاهتمام من قبله شخصياً أو من أمين منطقة حائل.

وكان أمين منطقة حائل قد وجّه بالسماح للمواطنين بمقابلة الوزير مشترطاً على المكلفين في التنظيم عدم منع أي مواطن، وتسهيل مقابلته للوزير بما يسمح به وقته.

وقد استقبل "القصبي" جميع المواطنين الموجودين في بهو الأمانة، وظهر في مقطع فيديو متداول قول الوزير: "أحد عنده خطأ ما خذناه؟".

وقد اجتمع الوزير مع أمين منطقة حائل ورؤساء البلديات في المنطقة، وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات، والمشاريع التي تقدمها أمانة المنطقة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع بجانب رؤساء البلديات مديرو الإدارات بالأمانة.

وشكر المواطنون الوزير على استقبالهم والاستماع لهم بتواضع، فيما شكروا أمين منطقة حائل على حسن التنظيم لمقابلة الوزير.

وكان "القصبي" قد وصل إلى حائل اليوم، لحضور ملتقى بيبان حائل الذي يبدأ اليوم ولمدة أربعة أيام، ويجمع عدة أقسام للتعريف بالهيئة ومساعدة شباب وشابات المنطقة في زيادة وعيهم بريادة الأعمال وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وسيدشِّنه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
02:29 PM

بالفيديو.. وزير "البلديات" يستقبل المواطنين في حائل ويعالج طلباتهم

"القصبي" يوجّه أمين المنطقة بالاهتمام ببعض الطلبات بنفسه

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خالد السليمي - حائل
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استقبل وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، بمبنى أمانة حائل، المواطنين، الذين تقدموا بخطابات له، وعالج عدة طلبات خلال الاستقبال، كما وجّه أمين منطقة حائل المهندس أبوراس، بمعالجة بعض الطلبات بنفسه.

وأكد الوزير للمواطنين أن جميع طلباتهم محل العناية والاهتمام من قبله شخصياً أو من أمين منطقة حائل.

وكان أمين منطقة حائل قد وجّه بالسماح للمواطنين بمقابلة الوزير مشترطاً على المكلفين في التنظيم عدم منع أي مواطن، وتسهيل مقابلته للوزير بما يسمح به وقته.

وقد استقبل "القصبي" جميع المواطنين الموجودين في بهو الأمانة، وظهر في مقطع فيديو متداول قول الوزير: "أحد عنده خطأ ما خذناه؟".

وقد اجتمع الوزير مع أمين منطقة حائل ورؤساء البلديات في المنطقة، وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات، والمشاريع التي تقدمها أمانة المنطقة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع بجانب رؤساء البلديات مديرو الإدارات بالأمانة.

وشكر المواطنون الوزير على استقبالهم والاستماع لهم بتواضع، فيما شكروا أمين منطقة حائل على حسن التنظيم لمقابلة الوزير.

وكان "القصبي" قد وصل إلى حائل اليوم، لحضور ملتقى بيبان حائل الذي يبدأ اليوم ولمدة أربعة أيام، ويجمع عدة أقسام للتعريف بالهيئة ومساعدة شباب وشابات المنطقة في زيادة وعيهم بريادة الأعمال وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وسيدشِّنه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد.

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