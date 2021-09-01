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جائزة الملك فيصل تعلن فتح باب الترشيح للدورة "45" 2023م

"السبيل": "خدمة الإسلام" تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة المسلمين

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، فتح باب الترشيح للدورة "45" 2023م، في أفرع الجائزة الخامسة.

وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز السبيل: لجان الجائزة تحدد كل عام موضوعًا علميًّا لكل جائزة من الجوائز الأربع؛ حيث تم تحديد موضوعات لهذه الدورة، شملت: جائزة الدراسات الإسلامية "العمارة الإسلامية"، وجائزة اللغة العربية والأدب "السرد العربي القديم والنظريات الحديثة"، وجائزة الطب "الأوبئة وتطوير اللقاحات"، وجائزة العلوم "الكيمياء".

وأضاف: جائزة خدمة الإسلام، تُعد جائزة تقديرية، وتمنح لمن له دورًا رياديًّا في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًّا وعلميًّا واجتماعيًّا؛ من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار الأمين العام إلى أن الترشيحات تُقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2022؛ حيث ستستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة www.kingfaisalprize.orq/nomination.

ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه يمكن زيارة موقع الجائزة: www.kingfaisalprize.org

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جائزة الملك فيصل تعلن فتح باب الترشيح للدورة "45" 2023م
سبق

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، فتح باب الترشيح للدورة "45" 2023م، في أفرع الجائزة الخامسة.

وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز السبيل: لجان الجائزة تحدد كل عام موضوعًا علميًّا لكل جائزة من الجوائز الأربع؛ حيث تم تحديد موضوعات لهذه الدورة، شملت: جائزة الدراسات الإسلامية "العمارة الإسلامية"، وجائزة اللغة العربية والأدب "السرد العربي القديم والنظريات الحديثة"، وجائزة الطب "الأوبئة وتطوير اللقاحات"، وجائزة العلوم "الكيمياء".

وأضاف: جائزة خدمة الإسلام، تُعد جائزة تقديرية، وتمنح لمن له دورًا رياديًّا في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًّا وعلميًّا واجتماعيًّا؛ من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار الأمين العام إلى أن الترشيحات تُقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2022؛ حيث ستستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة www.kingfaisalprize.orq/nomination.

ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه يمكن زيارة موقع الجائزة: www.kingfaisalprize.org

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:33 PM

جائزة الملك فيصل تعلن فتح باب الترشيح للدورة "45" 2023م

"السبيل": "خدمة الإسلام" تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة المسلمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، فتح باب الترشيح للدورة "45" 2023م، في أفرع الجائزة الخامسة.

وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز السبيل: لجان الجائزة تحدد كل عام موضوعًا علميًّا لكل جائزة من الجوائز الأربع؛ حيث تم تحديد موضوعات لهذه الدورة، شملت: جائزة الدراسات الإسلامية "العمارة الإسلامية"، وجائزة اللغة العربية والأدب "السرد العربي القديم والنظريات الحديثة"، وجائزة الطب "الأوبئة وتطوير اللقاحات"، وجائزة العلوم "الكيمياء".

وأضاف: جائزة خدمة الإسلام، تُعد جائزة تقديرية، وتمنح لمن له دورًا رياديًّا في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًّا وعلميًّا واجتماعيًّا؛ من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار الأمين العام إلى أن الترشيحات تُقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2022؛ حيث ستستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة www.kingfaisalprize.orq/nomination.

ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه يمكن زيارة موقع الجائزة: www.kingfaisalprize.org

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