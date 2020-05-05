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بكين تنجح في إطلاق صاروخ فضائي يوسع نطاق المنافسة الصينية الأمريكية

لم يستقل أحد المركبة بسبب الطابع التجريبي للعملية

أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية "نجاح" عملية إطلاق صاروخ جديد يوم الثلاثاء، يشكّل اختبارًا مهما لطموحات الصين في تشغيل محطة فضاء دائمة وإرسال رواد فضاء إلى القمر.
وانطلق الصاروخ الكبير "لونغ مارتش 5بي" من موقع وينشانغ لإطلاق الصواريخ في جزيرة هايان (جنوب)، بينما انفصل عنه نموذج مركبة فضائية غير مأهولة قبل أن يدخل المدار المحدد له، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وكإجراء احتياطي، لم يستقل أحد المركبة بسبب الطابع التجريبي للعملية، وأهدافها الرئيسية على المدى المتوسط هي نقل رواد فضاء إلى المحطة الفضائية المستقبلية والقيام برحلات مأهولة إلى القمر.
وسبق أن أطلقت الصين منذ العام 1999 عدة مركبات من نوع "شنتشو" بنيت على طراز مركبة سويوز السوفياتية ثم الروسية الشهرية.

الرئيسية/ محطات

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بكين تنجح في إطلاق صاروخ فضائي يوسع نطاق المنافسة الصينية الأمريكية
سبق

أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية "نجاح" عملية إطلاق صاروخ جديد يوم الثلاثاء، يشكّل اختبارًا مهما لطموحات الصين في تشغيل محطة فضاء دائمة وإرسال رواد فضاء إلى القمر.
وانطلق الصاروخ الكبير "لونغ مارتش 5بي" من موقع وينشانغ لإطلاق الصواريخ في جزيرة هايان (جنوب)، بينما انفصل عنه نموذج مركبة فضائية غير مأهولة قبل أن يدخل المدار المحدد له، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وكإجراء احتياطي، لم يستقل أحد المركبة بسبب الطابع التجريبي للعملية، وأهدافها الرئيسية على المدى المتوسط هي نقل رواد فضاء إلى المحطة الفضائية المستقبلية والقيام برحلات مأهولة إلى القمر.
وسبق أن أطلقت الصين منذ العام 1999 عدة مركبات من نوع "شنتشو" بنيت على طراز مركبة سويوز السوفياتية ثم الروسية الشهرية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:36 PM

بكين تنجح في إطلاق صاروخ فضائي يوسع نطاق المنافسة الصينية الأمريكية

لم يستقل أحد المركبة بسبب الطابع التجريبي للعملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية "نجاح" عملية إطلاق صاروخ جديد يوم الثلاثاء، يشكّل اختبارًا مهما لطموحات الصين في تشغيل محطة فضاء دائمة وإرسال رواد فضاء إلى القمر.
وانطلق الصاروخ الكبير "لونغ مارتش 5بي" من موقع وينشانغ لإطلاق الصواريخ في جزيرة هايان (جنوب)، بينما انفصل عنه نموذج مركبة فضائية غير مأهولة قبل أن يدخل المدار المحدد له، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وكإجراء احتياطي، لم يستقل أحد المركبة بسبب الطابع التجريبي للعملية، وأهدافها الرئيسية على المدى المتوسط هي نقل رواد فضاء إلى المحطة الفضائية المستقبلية والقيام برحلات مأهولة إلى القمر.
وسبق أن أطلقت الصين منذ العام 1999 عدة مركبات من نوع "شنتشو" بنيت على طراز مركبة سويوز السوفياتية ثم الروسية الشهرية.

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