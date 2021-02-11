البرلمان العربي يدين اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

"العسومي" أكد ارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين والمسافرين

أدان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان اليوم إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها للمسافرين.

وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها عن الجرائم التي تقوم بها، وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

