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"لؤي ناظر": لن نجدد عقدَي "الشمراني" و"عسيري" .. وتعاقداتنا المحلية من العيار الثقيل

خرج رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر في تصريحات إعلامية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحدث فيها عن أمور كثيرة يترقبها الاتحاديون.

وأوضح ناظر عن أن إدارة ناديه لن تجدد تعاقدها مع كلٍ من أحمد عسيري قائد الفريق والمهاجم ناصر الشمراني.

وقال ناظر في مقطع فيديو تم تداوله: "لن نجدد عقد ناصر الشمراني وسيرحل عن الفريق، وسنجدد التعاقد مع المدافع زياد المولد نظرًا لحاجة الفريق لجهوده الفترة القادمة".

وعن التعاقدات المحلية القادمة لقريقه قال إنها ستكون تعاقدات من العيار الثقيل مثلما تم مع اللاعب الجديد حمدان الشمراني.

كما تحدث عن المدافع أحمد عسيري؛ حيث قال إن الإدارة اجتمعت مع وكيل اللاعب وتم الاتفاق على عدم تجديد تعاقده مع الفريق الذي سينتهي يناير القادم، وفي حال وصول أي عرض رسمي له خلال الميركاتو الحالي سيتم السماح له بالرحيل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لؤي ناظر": لن نجدد عقدَي "الشمراني" و"عسيري" .. وتعاقداتنا المحلية من العيار الثقيل
سبق

خرج رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر في تصريحات إعلامية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحدث فيها عن أمور كثيرة يترقبها الاتحاديون.

وأوضح ناظر عن أن إدارة ناديه لن تجدد تعاقدها مع كلٍ من أحمد عسيري قائد الفريق والمهاجم ناصر الشمراني.

وقال ناظر في مقطع فيديو تم تداوله: "لن نجدد عقد ناصر الشمراني وسيرحل عن الفريق، وسنجدد التعاقد مع المدافع زياد المولد نظرًا لحاجة الفريق لجهوده الفترة القادمة".

وعن التعاقدات المحلية القادمة لقريقه قال إنها ستكون تعاقدات من العيار الثقيل مثلما تم مع اللاعب الجديد حمدان الشمراني.

كما تحدث عن المدافع أحمد عسيري؛ حيث قال إن الإدارة اجتمعت مع وكيل اللاعب وتم الاتفاق على عدم تجديد تعاقده مع الفريق الذي سينتهي يناير القادم، وفي حال وصول أي عرض رسمي له خلال الميركاتو الحالي سيتم السماح له بالرحيل".

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
08:56 PM

"لؤي ناظر": لن نجدد عقدَي "الشمراني" و"عسيري" .. وتعاقداتنا المحلية من العيار الثقيل

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محمد السيّد - الرياض
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خرج رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر في تصريحات إعلامية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحدث فيها عن أمور كثيرة يترقبها الاتحاديون.

وأوضح ناظر عن أن إدارة ناديه لن تجدد تعاقدها مع كلٍ من أحمد عسيري قائد الفريق والمهاجم ناصر الشمراني.

وقال ناظر في مقطع فيديو تم تداوله: "لن نجدد عقد ناصر الشمراني وسيرحل عن الفريق، وسنجدد التعاقد مع المدافع زياد المولد نظرًا لحاجة الفريق لجهوده الفترة القادمة".

وعن التعاقدات المحلية القادمة لقريقه قال إنها ستكون تعاقدات من العيار الثقيل مثلما تم مع اللاعب الجديد حمدان الشمراني.

كما تحدث عن المدافع أحمد عسيري؛ حيث قال إن الإدارة اجتمعت مع وكيل اللاعب وتم الاتفاق على عدم تجديد تعاقده مع الفريق الذي سينتهي يناير القادم، وفي حال وصول أي عرض رسمي له خلال الميركاتو الحالي سيتم السماح له بالرحيل".

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