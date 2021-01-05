وصل -قبل قيل- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم، إلى العلا؛ لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد في محافظة العلا.
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا
وصل -قبل قيل- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم، إلى العلا؛ لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد في محافظة العلا.
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وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:59 AM
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا
وصل -قبل قيل- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم، إلى العلا؛ لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد في محافظة العلا.
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