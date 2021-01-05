وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا

وصل -قبل قيل- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم، إلى العلا؛ لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد في محافظة العلا.