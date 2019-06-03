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مصادر "سبق" تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرين

المتداول فرضية لـ"مدني" العاصمة المقدسة نُفذِّت في موسم حج عام 1438هـ

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا.

وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ.

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مصادر "سبق" تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرين
سبق

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا.

وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:15 AM

مصادر "سبق" تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرين

المتداول فرضية لـ"مدني" العاصمة المقدسة نُفذِّت في موسم حج عام 1438هـ

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
20,359

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا.

وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ.

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