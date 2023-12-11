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"العمل" تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين إلكترونياً عبر "وصال"

لإلحاقهم بـ"الضمان".. أبا الخيل: خدمة لتيسير الوصول للمحتاج المتعفف

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لفاعلي الخير، تسجيل بيانات المحتاج ووسائل التواصل معه؛ من خلال خدمة "وصال"؛ للوصول إلى المتعففين، عبر الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط https://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة "وصال"، على أن يقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف؛ لتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي؛ للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن خدمة "وصال" تأتي لتيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل؛ ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي؛ يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي؛ أما الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي؛ فيتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفئة المستهدفة في خدمة "وصال" هم فاعلو الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي. وقد تفاعلت الوزارة، مع 9046 طلباً مسجلاً في خدمة "وصال"؛ بهدف الوصول إلى المتعففين؛ منها 3146 طلباً للمتعففات الإناث و5900 للمتعففين الذكور؛ حيث تَصَدّرت منطقة مكة المكرمة عدد الطلبات المقدمة في الخدمة؛ حيث بلغ عددها 2440 طلباً، تليها منطقة الرياض بـ1975 طلباً، ثم منطقة عسير بـ953 طلباً.

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"العمل" تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين إلكترونياً عبر "وصال"
سبق

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لفاعلي الخير، تسجيل بيانات المحتاج ووسائل التواصل معه؛ من خلال خدمة "وصال"؛ للوصول إلى المتعففين، عبر الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط https://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة "وصال"، على أن يقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف؛ لتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي؛ للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن خدمة "وصال" تأتي لتيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل؛ ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي؛ يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي؛ أما الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي؛ فيتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفئة المستهدفة في خدمة "وصال" هم فاعلو الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي. وقد تفاعلت الوزارة، مع 9046 طلباً مسجلاً في خدمة "وصال"؛ بهدف الوصول إلى المتعففين؛ منها 3146 طلباً للمتعففات الإناث و5900 للمتعففين الذكور؛ حيث تَصَدّرت منطقة مكة المكرمة عدد الطلبات المقدمة في الخدمة؛ حيث بلغ عددها 2440 طلباً، تليها منطقة الرياض بـ1975 طلباً، ثم منطقة عسير بـ953 طلباً.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
10:57 AM

"العمل" تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين إلكترونياً عبر "وصال"

لإلحاقهم بـ"الضمان".. أبا الخيل: خدمة لتيسير الوصول للمحتاج المتعفف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لفاعلي الخير، تسجيل بيانات المحتاج ووسائل التواصل معه؛ من خلال خدمة "وصال"؛ للوصول إلى المتعففين، عبر الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط https://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة "وصال"، على أن يقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف؛ لتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي؛ للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن خدمة "وصال" تأتي لتيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل؛ ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي؛ يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي؛ أما الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي؛ فيتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفئة المستهدفة في خدمة "وصال" هم فاعلو الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي. وقد تفاعلت الوزارة، مع 9046 طلباً مسجلاً في خدمة "وصال"؛ بهدف الوصول إلى المتعففين؛ منها 3146 طلباً للمتعففات الإناث و5900 للمتعففين الذكور؛ حيث تَصَدّرت منطقة مكة المكرمة عدد الطلبات المقدمة في الخدمة؛ حيث بلغ عددها 2440 طلباً، تليها منطقة الرياض بـ1975 طلباً، ثم منطقة عسير بـ953 طلباً.

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