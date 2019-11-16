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شاهد .. الكشافة النسائية بتقنية الأفلاج تشارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري

ينظمه القطاع الصحي بالمحافظة.. وتستضيفه البلدية بمتنزه سحاب

شاركت الفرقة الكشفية النسائية بتقنية الأفلاج في فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار (العائلة والسكري)، الذي ينظمه القطاع الصحي بمحافظة الافلاج ممثلاً بمركز صحي ليلى، وتستضيفه بلدية الأفلاج في متنزه سحاب.

وفي التفاصيل، شملت المشاركة الكشف على زوار المتنزه، وتقديم نصائح وإرشادات تثقيفية للوقاية من السكري.

وفي هذا الصدد، قالت قائد الكشفية النسائية بكلية تقنية البنات سارة المطيري لـ"سبق": تعتبر مشاركة الفرقة مساء اليوم أولى المشاركات المجتمعية للفرقة بعد تدشينها مؤخرًا.

وأضافت: يتم خلال مشاركتنا في فعاليات اليوم العالمي للسكري الكشف على زوار المتنزه بركن الفرقة الكشفية من قِبل إحدى الزميلات بالفرقة لامتلاكها خبرة بتحاليل السكري، وفي حال اكتشاف المرض يتم نصح الزائر بمراجعة المستشفى. كما تقدم عضوات الفرقة الكشفية النسائية نصائح توعوية ونشرات عن السكري.

اليوم العالمي للسكري تقنية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. الكشافة النسائية بتقنية الأفلاج تشارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري
سبق

شاركت الفرقة الكشفية النسائية بتقنية الأفلاج في فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار (العائلة والسكري)، الذي ينظمه القطاع الصحي بمحافظة الافلاج ممثلاً بمركز صحي ليلى، وتستضيفه بلدية الأفلاج في متنزه سحاب.

وفي التفاصيل، شملت المشاركة الكشف على زوار المتنزه، وتقديم نصائح وإرشادات تثقيفية للوقاية من السكري.

وفي هذا الصدد، قالت قائد الكشفية النسائية بكلية تقنية البنات سارة المطيري لـ"سبق": تعتبر مشاركة الفرقة مساء اليوم أولى المشاركات المجتمعية للفرقة بعد تدشينها مؤخرًا.

وأضافت: يتم خلال مشاركتنا في فعاليات اليوم العالمي للسكري الكشف على زوار المتنزه بركن الفرقة الكشفية من قِبل إحدى الزميلات بالفرقة لامتلاكها خبرة بتحاليل السكري، وفي حال اكتشاف المرض يتم نصح الزائر بمراجعة المستشفى. كما تقدم عضوات الفرقة الكشفية النسائية نصائح توعوية ونشرات عن السكري.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
10:58 PM

شاهد .. الكشافة النسائية بتقنية الأفلاج تشارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري

ينظمه القطاع الصحي بالمحافظة.. وتستضيفه البلدية بمتنزه سحاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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شاركت الفرقة الكشفية النسائية بتقنية الأفلاج في فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار (العائلة والسكري)، الذي ينظمه القطاع الصحي بمحافظة الافلاج ممثلاً بمركز صحي ليلى، وتستضيفه بلدية الأفلاج في متنزه سحاب.

وفي التفاصيل، شملت المشاركة الكشف على زوار المتنزه، وتقديم نصائح وإرشادات تثقيفية للوقاية من السكري.

وفي هذا الصدد، قالت قائد الكشفية النسائية بكلية تقنية البنات سارة المطيري لـ"سبق": تعتبر مشاركة الفرقة مساء اليوم أولى المشاركات المجتمعية للفرقة بعد تدشينها مؤخرًا.

وأضافت: يتم خلال مشاركتنا في فعاليات اليوم العالمي للسكري الكشف على زوار المتنزه بركن الفرقة الكشفية من قِبل إحدى الزميلات بالفرقة لامتلاكها خبرة بتحاليل السكري، وفي حال اكتشاف المرض يتم نصح الزائر بمراجعة المستشفى. كما تقدم عضوات الفرقة الكشفية النسائية نصائح توعوية ونشرات عن السكري.

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