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حريق في مصفاة نفط إيرانية جنوب العاصمة طهران

بخطوط الغاز السائل

قالت السلطات الإيرانية إن حريقاً كبيراً اندلع، اليوم الأربعاء، في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.

وأكد بيمان صابريان، مدير طوارئ طهران، أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفاً أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وبين المسؤول الإيراني، أنه وعلى إثر الحريق انتشرت سحب الدخان الكثيفة فوق موقع الحادث.

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حريق في مصفاة نفط إيرانية جنوب العاصمة طهران
سبق

قالت السلطات الإيرانية إن حريقاً كبيراً اندلع، اليوم الأربعاء، في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.

وأكد بيمان صابريان، مدير طوارئ طهران، أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفاً أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وبين المسؤول الإيراني، أنه وعلى إثر الحريق انتشرت سحب الدخان الكثيفة فوق موقع الحادث.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
07:03 PM

حريق في مصفاة نفط إيرانية جنوب العاصمة طهران

بخطوط الغاز السائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,009

قالت السلطات الإيرانية إن حريقاً كبيراً اندلع، اليوم الأربعاء، في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.

وأكد بيمان صابريان، مدير طوارئ طهران، أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفاً أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وبين المسؤول الإيراني، أنه وعلى إثر الحريق انتشرت سحب الدخان الكثيفة فوق موقع الحادث.

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