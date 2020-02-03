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"تعليم تبوك" يطلق حملة إعلامية توعوية للوقاية من "كورونا"

تستمر لمدة أسبوع وتستهدف الطلاب والطالبات والمنسوبين

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم، الحملة الإعلامية التوعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد التي تنظمها إدارة الإعلام والاتصال بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك وتستمر لمدة أسبوع وتستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري: الحملة تهدف إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتعريف جمهور وزارة التعليم بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية والنشر الإعلامي عن الجهود التوعوية التي بذلتها وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا.

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على تقديم كل ما يمكن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس ولاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية من خلال إبراز اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم والتعبير عن تفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية وطمأنة الجمهور بسلامة بيئة التعليم في المدارس.

وأضاف: هناك تعاون وتنسيق عالي المستوى مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حول الوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة بشأنها في المدارس واستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين في المدارس.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك علي بن حامد القرني أن تعليم تبوك سينفذ خطة إعلامية شاملة هذا الأسبوع في جميع مدارس المنطقة ومكاتب التعليم وأندية الحي لإبراز جهود إدارة التعليم في التوعية بالفيروس وتشمل النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس بهذا الشأن ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وتقديم الرسائل التوعوية .

الإدارة العامة للتعليم منطقة تبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم تبوك" يطلق حملة إعلامية توعوية للوقاية من "كورونا"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم، الحملة الإعلامية التوعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد التي تنظمها إدارة الإعلام والاتصال بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك وتستمر لمدة أسبوع وتستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري: الحملة تهدف إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتعريف جمهور وزارة التعليم بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية والنشر الإعلامي عن الجهود التوعوية التي بذلتها وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا.

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على تقديم كل ما يمكن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس ولاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية من خلال إبراز اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم والتعبير عن تفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية وطمأنة الجمهور بسلامة بيئة التعليم في المدارس.

وأضاف: هناك تعاون وتنسيق عالي المستوى مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حول الوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة بشأنها في المدارس واستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين في المدارس.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك علي بن حامد القرني أن تعليم تبوك سينفذ خطة إعلامية شاملة هذا الأسبوع في جميع مدارس المنطقة ومكاتب التعليم وأندية الحي لإبراز جهود إدارة التعليم في التوعية بالفيروس وتشمل النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس بهذا الشأن ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وتقديم الرسائل التوعوية .

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
02:15 PM

"تعليم تبوك" يطلق حملة إعلامية توعوية للوقاية من "كورونا"

تستمر لمدة أسبوع وتستهدف الطلاب والطالبات والمنسوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم، الحملة الإعلامية التوعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد التي تنظمها إدارة الإعلام والاتصال بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك وتستمر لمدة أسبوع وتستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري: الحملة تهدف إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتعريف جمهور وزارة التعليم بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية والنشر الإعلامي عن الجهود التوعوية التي بذلتها وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا.

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على تقديم كل ما يمكن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس ولاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية من خلال إبراز اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم والتعبير عن تفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية وطمأنة الجمهور بسلامة بيئة التعليم في المدارس.

وأضاف: هناك تعاون وتنسيق عالي المستوى مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حول الوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة بشأنها في المدارس واستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين في المدارس.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك علي بن حامد القرني أن تعليم تبوك سينفذ خطة إعلامية شاملة هذا الأسبوع في جميع مدارس المنطقة ومكاتب التعليم وأندية الحي لإبراز جهود إدارة التعليم في التوعية بالفيروس وتشمل النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس بهذا الشأن ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وتقديم الرسائل التوعوية .

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