أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد

نقل خلاله رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر "بيان" صباح اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق؛ حيث نقل لأمير دولة الكويت رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله.

وقد حمّل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق له.