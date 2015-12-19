النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عمدة لندن: فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا.. أمر حتمي

قال: إذا لم نفعل ربما نواجه انهياراً في هيئة الخدمات الصحية

قال عمدة لندن صادق خان، لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد، إن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض كوفيد-19 أمر حتمي، لأن دونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

وتحدث خان عن «حدث كبير»، أمس السبت، لمساعدة مستشفيات العاصمة على التعامل مع ارتفاع حالات كوفيد-19 الناتجة عن المتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

وقال خان لـ "بي.بي.سي" رداً على سؤال عن احتمال فرض قيود «أعتقد أن ذلك أمر حتمي، إذا لم نفرض قيوداً جديدة عاجلاً وليس آجلاً قد نشهد مزيداً من حالات الإصابة، وربما تصبح مرافق خدمية مثل هيئة الخدمات الصحية على وشك الانهيار».

الرئيسية/ محطات

اعلان
عمدة لندن: فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا.. أمر حتمي
سبق

قال عمدة لندن صادق خان، لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد، إن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض كوفيد-19 أمر حتمي، لأن دونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

وتحدث خان عن «حدث كبير»، أمس السبت، لمساعدة مستشفيات العاصمة على التعامل مع ارتفاع حالات كوفيد-19 الناتجة عن المتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

وقال خان لـ "بي.بي.سي" رداً على سؤال عن احتمال فرض قيود «أعتقد أن ذلك أمر حتمي، إذا لم نفرض قيوداً جديدة عاجلاً وليس آجلاً قد نشهد مزيداً من حالات الإصابة، وربما تصبح مرافق خدمية مثل هيئة الخدمات الصحية على وشك الانهيار».

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
01:21 PM

عمدة لندن: فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا.. أمر حتمي

قال: إذا لم نفعل ربما نواجه انهياراً في هيئة الخدمات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,361

قال عمدة لندن صادق خان، لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد، إن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض كوفيد-19 أمر حتمي، لأن دونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

وتحدث خان عن «حدث كبير»، أمس السبت، لمساعدة مستشفيات العاصمة على التعامل مع ارتفاع حالات كوفيد-19 الناتجة عن المتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

وقال خان لـ "بي.بي.سي" رداً على سؤال عن احتمال فرض قيود «أعتقد أن ذلك أمر حتمي، إذا لم نفرض قيوداً جديدة عاجلاً وليس آجلاً قد نشهد مزيداً من حالات الإصابة، وربما تصبح مرافق خدمية مثل هيئة الخدمات الصحية على وشك الانهيار».

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة