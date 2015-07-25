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طُرقها تحوَّلت إلى "بِرَك".. أم العظام بـ"العارضة" قصة معاناة لا تنتهي

بسبب الطبيعة الطينية للأرض التي تتحول إلى وحل خاصة في مواسم الأمطار

لا يزال سكان حي أم العظام بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، الواقع على الدائري الجنوبي الجديد، يتكبدون معاناة كبيرة مع الطرق عند هطول الأمطار؛ إذ إن شوارع الحي تتحول إلى أشبه ما يكون بـ"البِرَك".

وأوضح السكان أن المعاناة تزداد بسبب الطبيعة الطينية للأرض التي تتحول إلى وحل، خاصة في مواسم هطول الأمطار، مشيرين إلى أنها تمنعهم من الوصول لمنازلهم والخروج منها بفعل الطين المترسب.. لافتين إلى أن الأمر لم يتوقف هنا بل إنها تتحول لتجمُّع للمياه بفعل الحُفَر؛ الأمر الذي قد يزيد من خطورتها.

وقالوا: نأمل من بلدية المحافظة سرعة سفلتة الطرق داخل الحي موضحين أن الردم لم يعد يجدي نفعًا، بل إنه يزداد سوءًا، ويفاقم المشكلة بأقل الأمطار غزارة.

وكان المجلس البلدي بالعارضة قد أكد لـ"سبق" العام الماضي أن مشروع سفلتة حي أم العظام سيتم إدراجه ضمن أولوية المشاريع القادمة -بإذن الله-.

يُشار إلى أن منطقة جازان تتعرض خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة مصحوبة برعد، تسببت في جريان الأودية والشعاب، وتجمعات للمياه.

وكانت كمية الأمطار التي هطلت أمس الأول على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان قد سجلت أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم الأمطار الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³، وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

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طُرقها تحوَّلت إلى "بِرَك".. أم العظام بـ"العارضة" قصة معاناة لا تنتهي
سبق

لا يزال سكان حي أم العظام بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، الواقع على الدائري الجنوبي الجديد، يتكبدون معاناة كبيرة مع الطرق عند هطول الأمطار؛ إذ إن شوارع الحي تتحول إلى أشبه ما يكون بـ"البِرَك".

وأوضح السكان أن المعاناة تزداد بسبب الطبيعة الطينية للأرض التي تتحول إلى وحل، خاصة في مواسم هطول الأمطار، مشيرين إلى أنها تمنعهم من الوصول لمنازلهم والخروج منها بفعل الطين المترسب.. لافتين إلى أن الأمر لم يتوقف هنا بل إنها تتحول لتجمُّع للمياه بفعل الحُفَر؛ الأمر الذي قد يزيد من خطورتها.

وقالوا: نأمل من بلدية المحافظة سرعة سفلتة الطرق داخل الحي موضحين أن الردم لم يعد يجدي نفعًا، بل إنه يزداد سوءًا، ويفاقم المشكلة بأقل الأمطار غزارة.

وكان المجلس البلدي بالعارضة قد أكد لـ"سبق" العام الماضي أن مشروع سفلتة حي أم العظام سيتم إدراجه ضمن أولوية المشاريع القادمة -بإذن الله-.

يُشار إلى أن منطقة جازان تتعرض خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة مصحوبة برعد، تسببت في جريان الأودية والشعاب، وتجمعات للمياه.

وكانت كمية الأمطار التي هطلت أمس الأول على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان قد سجلت أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم الأمطار الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³، وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
12:39 AM

طُرقها تحوَّلت إلى "بِرَك".. أم العظام بـ"العارضة" قصة معاناة لا تنتهي

بسبب الطبيعة الطينية للأرض التي تتحول إلى وحل خاصة في مواسم الأمطار

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قاسم الخبراني - جازان
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لا يزال سكان حي أم العظام بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، الواقع على الدائري الجنوبي الجديد، يتكبدون معاناة كبيرة مع الطرق عند هطول الأمطار؛ إذ إن شوارع الحي تتحول إلى أشبه ما يكون بـ"البِرَك".

وأوضح السكان أن المعاناة تزداد بسبب الطبيعة الطينية للأرض التي تتحول إلى وحل، خاصة في مواسم هطول الأمطار، مشيرين إلى أنها تمنعهم من الوصول لمنازلهم والخروج منها بفعل الطين المترسب.. لافتين إلى أن الأمر لم يتوقف هنا بل إنها تتحول لتجمُّع للمياه بفعل الحُفَر؛ الأمر الذي قد يزيد من خطورتها.

وقالوا: نأمل من بلدية المحافظة سرعة سفلتة الطرق داخل الحي موضحين أن الردم لم يعد يجدي نفعًا، بل إنه يزداد سوءًا، ويفاقم المشكلة بأقل الأمطار غزارة.

وكان المجلس البلدي بالعارضة قد أكد لـ"سبق" العام الماضي أن مشروع سفلتة حي أم العظام سيتم إدراجه ضمن أولوية المشاريع القادمة -بإذن الله-.

يُشار إلى أن منطقة جازان تتعرض خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة مصحوبة برعد، تسببت في جريان الأودية والشعاب، وتجمعات للمياه.

وكانت كمية الأمطار التي هطلت أمس الأول على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان قد سجلت أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم الأمطار الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³، وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

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