النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإصدار الحديث لتطبيق "الجوازات" على الأجهزة الذكية يدعم "العربية والإنجليزية"

يتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.. تعرّف على تفاصيلها

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيق "الجوازات" على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق: الاستعلام عن المعاملات، الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، خدمة حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات، الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الذين لم تصدر لهم هوية مقيم، وكذلك خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين، وخدمة الاستفسار العام عن البصمة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية، وخدمة الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيانات معلومات التأشيرة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وخدمة الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة.

وقالت "الجوازات": التطبيق يمكّن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة "مقيم" والاستفادة من خدماتها الإلكترونية، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم، والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية التي تقوم بها الجوازات ومستجدات الجوازات، ومتابعة الأنشطة الخاصة بالقطاع، والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجوازات.

وأضافت: من خصائص التطبيق الجديد أنّه يقدّم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خاصية "Voice Over" ، كما يوفر تطبيق الجوازات خدمة تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية العامة للجوازات.

وأردفت "الجوازات": يمكِّن التطبيق مستخدميه من الاتصال المباشر بمركز الاتصال الموحد "992" الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات وطلب المساعدة، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهواتف للمديرية العامة للجوازات وكافة فروعها.

المديرية العامة للجوازات تطبيق الجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإصدار الحديث لتطبيق "الجوازات" على الأجهزة الذكية يدعم "العربية والإنجليزية"
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيق "الجوازات" على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق: الاستعلام عن المعاملات، الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، خدمة حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات، الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الذين لم تصدر لهم هوية مقيم، وكذلك خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين، وخدمة الاستفسار العام عن البصمة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية، وخدمة الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيانات معلومات التأشيرة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وخدمة الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة.

وقالت "الجوازات": التطبيق يمكّن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة "مقيم" والاستفادة من خدماتها الإلكترونية، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم، والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية التي تقوم بها الجوازات ومستجدات الجوازات، ومتابعة الأنشطة الخاصة بالقطاع، والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجوازات.

وأضافت: من خصائص التطبيق الجديد أنّه يقدّم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خاصية "Voice Over" ، كما يوفر تطبيق الجوازات خدمة تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية العامة للجوازات.

وأردفت "الجوازات": يمكِّن التطبيق مستخدميه من الاتصال المباشر بمركز الاتصال الموحد "992" الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات وطلب المساعدة، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهواتف للمديرية العامة للجوازات وكافة فروعها.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:34 PM

الإصدار الحديث لتطبيق "الجوازات" على الأجهزة الذكية يدعم "العربية والإنجليزية"

يتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.. تعرّف على تفاصيلها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,491

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيق "الجوازات" على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق: الاستعلام عن المعاملات، الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، خدمة حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات، الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الذين لم تصدر لهم هوية مقيم، وكذلك خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين، وخدمة الاستفسار العام عن البصمة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية، وخدمة الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيانات معلومات التأشيرة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وخدمة الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة.

وقالت "الجوازات": التطبيق يمكّن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة "مقيم" والاستفادة من خدماتها الإلكترونية، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم، والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية التي تقوم بها الجوازات ومستجدات الجوازات، ومتابعة الأنشطة الخاصة بالقطاع، والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجوازات.

وأضافت: من خصائص التطبيق الجديد أنّه يقدّم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خاصية "Voice Over" ، كما يوفر تطبيق الجوازات خدمة تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية العامة للجوازات.

وأردفت "الجوازات": يمكِّن التطبيق مستخدميه من الاتصال المباشر بمركز الاتصال الموحد "992" الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات وطلب المساعدة، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهواتف للمديرية العامة للجوازات وكافة فروعها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,045
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,373
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,800

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة