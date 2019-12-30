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قدَم واحدة تثير الإعجاب.. شاب يُعيد اكتشاف الحياة بعد حادث مفزع كلّفه سنوات

نزيفان في المخ وداخلي وغيبوبة تامة لشهر ونصف.. وأمل يدب مع طبيب مصري

روى الشاب بدر اليامي لـ"سبق"، قصته قبل 7 سنوات، حينما تعرّض لحادث مروري كبير عندما كان يقود سيارته بسرعة 160كم، واصطدم بعمود إنارة بسبب سيارة أخرى، وتعرّض لكسر مضاعف بالفخذ اليسرى والركبة والساق ونزيف في المخ ونزيف داخلي، ودخل في غيبوبة تامة لمدة شهر ونصف.

وتابع "بدر": "بعدها التفّت السيارة عليّ كالعجين، وحضر الدفاع المدني، وصلتُ للمشفى بنسبة 4٪ بحياتي، وخسارة لترين دم".

وقال: "خرجت من العناية بثلاثة أسياخ خارجية فخذ يسار، وفخذ يمين، وساق يسار لمدة أربعة أشهر، وبعدها خرجت للبيت لا أتحرك أبدًا لمدة ثمانية أشهر، كل ليل ألم ومعاناة وصراخ وانعدام نوم وعذاب ما له أول ولا آخر، وبعدها اتجهت لمدينة الأمير سلطان الإنسانية للعلاج الطبيعي".

وأوضح: "أمضيتُ في مدينة سلطان ثلاثة أشهر، كل يوم أحسن من اليوم اللي قبله، حتى بدأت أمشي على قدم واحدة، وفي آخر شهر لي في المدينة وفي أحد الأيام؛ قال الدكتور لي: أنت بفخذك اليسار مرض خطير ولازم تطلع لمستشفى آخر من الغد.. صليت ركعتين وحمدت الله، واليوم الثاني طلعت لمستشفى الشميسي بالرياض".

وقال: "وصلت الشميسي وعرضت على الدكتور المصري حامد أحمد صبحي -الله يذكره بالخير- وكشف عليّ، وقال: أنا بدخلك وبسوي كل شيء لكن أنت ملعوب فيك من المستشفى الأول، وإذا ما وصلت لنتيجة أعتذر منك، وطبعًا المستشفى الأول بعد سوى ست عمليات ودخّلني للتنويم ومن هنا بدأت الحكاية".

وأضاف: "الاستشاريون أبلغوني ببتر القدم اليسرى كاملة إلا جزء من الفخذ أكمل به حياتي، وبعد ذلك دخلت غرفة العمليات لتركيب الطرف والمشي من جديد بلا مرض ولا ألم، وأكمل حياتي ومغامراتي ونجاحاتي من جديد وكأني ما عانيت بالسنين اللي راحت أبدًا.. كل اللي بقوله في الأخير حياتك جميلة بالعزيمة والقوة، وإن حصل لك شر اصبر وخلك قوي، ستفرج".

وختم حديثة قائلًا: "اقسم بمن أحل القسم أني أسعد وأقوى بشر على وجه الأرض الآن، لما أعلمه بداخلي من صبر وقوه وتحمل، كونوا بخير وبصحة وبسعادة دائمًا، الحمد لله وقفتُ على قدمي بعد ملازمتي سرير المرض 7 سنوات".

يشار إلى أن برنامج "أخبار mbc" استضاف الشاب بدر اليامي.

بدر اليامي حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قدَم واحدة تثير الإعجاب.. شاب يُعيد اكتشاف الحياة بعد حادث مفزع كلّفه سنوات
سبق

روى الشاب بدر اليامي لـ"سبق"، قصته قبل 7 سنوات، حينما تعرّض لحادث مروري كبير عندما كان يقود سيارته بسرعة 160كم، واصطدم بعمود إنارة بسبب سيارة أخرى، وتعرّض لكسر مضاعف بالفخذ اليسرى والركبة والساق ونزيف في المخ ونزيف داخلي، ودخل في غيبوبة تامة لمدة شهر ونصف.

وتابع "بدر": "بعدها التفّت السيارة عليّ كالعجين، وحضر الدفاع المدني، وصلتُ للمشفى بنسبة 4٪ بحياتي، وخسارة لترين دم".

وقال: "خرجت من العناية بثلاثة أسياخ خارجية فخذ يسار، وفخذ يمين، وساق يسار لمدة أربعة أشهر، وبعدها خرجت للبيت لا أتحرك أبدًا لمدة ثمانية أشهر، كل ليل ألم ومعاناة وصراخ وانعدام نوم وعذاب ما له أول ولا آخر، وبعدها اتجهت لمدينة الأمير سلطان الإنسانية للعلاج الطبيعي".

وأوضح: "أمضيتُ في مدينة سلطان ثلاثة أشهر، كل يوم أحسن من اليوم اللي قبله، حتى بدأت أمشي على قدم واحدة، وفي آخر شهر لي في المدينة وفي أحد الأيام؛ قال الدكتور لي: أنت بفخذك اليسار مرض خطير ولازم تطلع لمستشفى آخر من الغد.. صليت ركعتين وحمدت الله، واليوم الثاني طلعت لمستشفى الشميسي بالرياض".

وقال: "وصلت الشميسي وعرضت على الدكتور المصري حامد أحمد صبحي -الله يذكره بالخير- وكشف عليّ، وقال: أنا بدخلك وبسوي كل شيء لكن أنت ملعوب فيك من المستشفى الأول، وإذا ما وصلت لنتيجة أعتذر منك، وطبعًا المستشفى الأول بعد سوى ست عمليات ودخّلني للتنويم ومن هنا بدأت الحكاية".

وأضاف: "الاستشاريون أبلغوني ببتر القدم اليسرى كاملة إلا جزء من الفخذ أكمل به حياتي، وبعد ذلك دخلت غرفة العمليات لتركيب الطرف والمشي من جديد بلا مرض ولا ألم، وأكمل حياتي ومغامراتي ونجاحاتي من جديد وكأني ما عانيت بالسنين اللي راحت أبدًا.. كل اللي بقوله في الأخير حياتك جميلة بالعزيمة والقوة، وإن حصل لك شر اصبر وخلك قوي، ستفرج".

وختم حديثة قائلًا: "اقسم بمن أحل القسم أني أسعد وأقوى بشر على وجه الأرض الآن، لما أعلمه بداخلي من صبر وقوه وتحمل، كونوا بخير وبصحة وبسعادة دائمًا، الحمد لله وقفتُ على قدمي بعد ملازمتي سرير المرض 7 سنوات".

يشار إلى أن برنامج "أخبار mbc" استضاف الشاب بدر اليامي.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
02:13 PM

قدَم واحدة تثير الإعجاب.. شاب يُعيد اكتشاف الحياة بعد حادث مفزع كلّفه سنوات

نزيفان في المخ وداخلي وغيبوبة تامة لشهر ونصف.. وأمل يدب مع طبيب مصري

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بندر آل فطيح - الرياض
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روى الشاب بدر اليامي لـ"سبق"، قصته قبل 7 سنوات، حينما تعرّض لحادث مروري كبير عندما كان يقود سيارته بسرعة 160كم، واصطدم بعمود إنارة بسبب سيارة أخرى، وتعرّض لكسر مضاعف بالفخذ اليسرى والركبة والساق ونزيف في المخ ونزيف داخلي، ودخل في غيبوبة تامة لمدة شهر ونصف.

وتابع "بدر": "بعدها التفّت السيارة عليّ كالعجين، وحضر الدفاع المدني، وصلتُ للمشفى بنسبة 4٪ بحياتي، وخسارة لترين دم".

وقال: "خرجت من العناية بثلاثة أسياخ خارجية فخذ يسار، وفخذ يمين، وساق يسار لمدة أربعة أشهر، وبعدها خرجت للبيت لا أتحرك أبدًا لمدة ثمانية أشهر، كل ليل ألم ومعاناة وصراخ وانعدام نوم وعذاب ما له أول ولا آخر، وبعدها اتجهت لمدينة الأمير سلطان الإنسانية للعلاج الطبيعي".

وأوضح: "أمضيتُ في مدينة سلطان ثلاثة أشهر، كل يوم أحسن من اليوم اللي قبله، حتى بدأت أمشي على قدم واحدة، وفي آخر شهر لي في المدينة وفي أحد الأيام؛ قال الدكتور لي: أنت بفخذك اليسار مرض خطير ولازم تطلع لمستشفى آخر من الغد.. صليت ركعتين وحمدت الله، واليوم الثاني طلعت لمستشفى الشميسي بالرياض".

وقال: "وصلت الشميسي وعرضت على الدكتور المصري حامد أحمد صبحي -الله يذكره بالخير- وكشف عليّ، وقال: أنا بدخلك وبسوي كل شيء لكن أنت ملعوب فيك من المستشفى الأول، وإذا ما وصلت لنتيجة أعتذر منك، وطبعًا المستشفى الأول بعد سوى ست عمليات ودخّلني للتنويم ومن هنا بدأت الحكاية".

وأضاف: "الاستشاريون أبلغوني ببتر القدم اليسرى كاملة إلا جزء من الفخذ أكمل به حياتي، وبعد ذلك دخلت غرفة العمليات لتركيب الطرف والمشي من جديد بلا مرض ولا ألم، وأكمل حياتي ومغامراتي ونجاحاتي من جديد وكأني ما عانيت بالسنين اللي راحت أبدًا.. كل اللي بقوله في الأخير حياتك جميلة بالعزيمة والقوة، وإن حصل لك شر اصبر وخلك قوي، ستفرج".

وختم حديثة قائلًا: "اقسم بمن أحل القسم أني أسعد وأقوى بشر على وجه الأرض الآن، لما أعلمه بداخلي من صبر وقوه وتحمل، كونوا بخير وبصحة وبسعادة دائمًا، الحمد لله وقفتُ على قدمي بعد ملازمتي سرير المرض 7 سنوات".

يشار إلى أن برنامج "أخبار mbc" استضاف الشاب بدر اليامي.

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