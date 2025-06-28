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منع دخول المقيمين ومركباتهم إلى مكة يدخل حيّز التنفيذ.. بدءاً من اليوم

حتى العاشر من ذي الحجة .. باستثناء 3 حالات

بدأت مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة، بشكل فعلي اليوم الجمعة، منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة، تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج.

ويُستثنى من ذلك المنع؛ مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة قد أعلنت أن منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج؛ يبدأ من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة؛ يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، مستثنيةً من هذا المنع؛ مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصة.

وتوّلت مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة مع بداية أول ساعة من هذا اليوم الجمعة الموافق 25 شوال؛ تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

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منع دخول المقيمين ومركباتهم إلى مكة يدخل حيّز التنفيذ.. بدءاً من اليوم
سبق

بدأت مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة، بشكل فعلي اليوم الجمعة، منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة، تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج.

ويُستثنى من ذلك المنع؛ مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة قد أعلنت أن منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج؛ يبدأ من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة؛ يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، مستثنيةً من هذا المنع؛ مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصة.

وتوّلت مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة مع بداية أول ساعة من هذا اليوم الجمعة الموافق 25 شوال؛ تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:09 AM

منع دخول المقيمين ومركباتهم إلى مكة يدخل حيّز التنفيذ.. بدءاً من اليوم

حتى العاشر من ذي الحجة .. باستثناء 3 حالات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,672

بدأت مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة، بشكل فعلي اليوم الجمعة، منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة، تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج.

ويُستثنى من ذلك المنع؛ مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة قد أعلنت أن منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج؛ يبدأ من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة؛ يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، مستثنيةً من هذا المنع؛ مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصة.

وتوّلت مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة مع بداية أول ساعة من هذا اليوم الجمعة الموافق 25 شوال؛ تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

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