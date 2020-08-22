النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

عن بعد.. اجتماع لـ"المواصفات" مع مختبرات "UL" الأمريكية للتطوير الفني

تقديم الدعم اللازم من تدريب واستشارات والمشاركة في عضوية اللجان المختلفة

بحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعزيز سبل التعاون مع مختبرات الضامنين بالمتحدة الأمريكية (UL)، وذلك استمراراً للتعاون بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وقد عُقد اجتماع افتراضي عن بُعد بين مسؤولي المواصفات السعودية وممثلي مختبرات (UL)، وقد ترأس وفد الهيئة في هذا الاجتماع نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات، المهندس طامس بن علي الحمادي وبحضور عدد من المختصين من الجانبين.

شهد الاجتماع استعراض الأنشطة والخدمات التي تقدمها (UL) وإمكانية تبادل الخبرات في تطوير المواصفات واللجان الفنية ذات العلاقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز أوجه الاستفادة من خبرات (UL) في المساهمة في تطوير وتجهيز المختبرات المتخصصة بالهيئة وتقديم الدعم اللازم من تدريب واستشارات فنية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتعاون وتحديد المجالات التي تحتاجها الهيئة سواء في مجال تطوير المواصفات أو المختبرات أو المشاركة في عضوية اللجان الفنية المختلفة لدى مختبرات الضامنين (UL) بهدف تطوير المواصفات وتعزيز مشاركة المختصين من المملكة في اللجان الدولية، مما يسهم في دعم البنية التحتية للجودة والمواصفات وتلبية احتياجات السوق وتنمية الاقتصاد الوطني.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عن بعد.. اجتماع لـ"المواصفات" مع مختبرات "UL" الأمريكية للتطوير الفني
سبق

بحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعزيز سبل التعاون مع مختبرات الضامنين بالمتحدة الأمريكية (UL)، وذلك استمراراً للتعاون بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وقد عُقد اجتماع افتراضي عن بُعد بين مسؤولي المواصفات السعودية وممثلي مختبرات (UL)، وقد ترأس وفد الهيئة في هذا الاجتماع نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات، المهندس طامس بن علي الحمادي وبحضور عدد من المختصين من الجانبين.

شهد الاجتماع استعراض الأنشطة والخدمات التي تقدمها (UL) وإمكانية تبادل الخبرات في تطوير المواصفات واللجان الفنية ذات العلاقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز أوجه الاستفادة من خبرات (UL) في المساهمة في تطوير وتجهيز المختبرات المتخصصة بالهيئة وتقديم الدعم اللازم من تدريب واستشارات فنية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتعاون وتحديد المجالات التي تحتاجها الهيئة سواء في مجال تطوير المواصفات أو المختبرات أو المشاركة في عضوية اللجان الفنية المختلفة لدى مختبرات الضامنين (UL) بهدف تطوير المواصفات وتعزيز مشاركة المختصين من المملكة في اللجان الدولية، مما يسهم في دعم البنية التحتية للجودة والمواصفات وتلبية احتياجات السوق وتنمية الاقتصاد الوطني.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
02:31 PM

عن بعد.. اجتماع لـ"المواصفات" مع مختبرات "UL" الأمريكية للتطوير الفني

تقديم الدعم اللازم من تدريب واستشارات والمشاركة في عضوية اللجان المختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
466

بحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعزيز سبل التعاون مع مختبرات الضامنين بالمتحدة الأمريكية (UL)، وذلك استمراراً للتعاون بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وقد عُقد اجتماع افتراضي عن بُعد بين مسؤولي المواصفات السعودية وممثلي مختبرات (UL)، وقد ترأس وفد الهيئة في هذا الاجتماع نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات، المهندس طامس بن علي الحمادي وبحضور عدد من المختصين من الجانبين.

شهد الاجتماع استعراض الأنشطة والخدمات التي تقدمها (UL) وإمكانية تبادل الخبرات في تطوير المواصفات واللجان الفنية ذات العلاقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز أوجه الاستفادة من خبرات (UL) في المساهمة في تطوير وتجهيز المختبرات المتخصصة بالهيئة وتقديم الدعم اللازم من تدريب واستشارات فنية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتعاون وتحديد المجالات التي تحتاجها الهيئة سواء في مجال تطوير المواصفات أو المختبرات أو المشاركة في عضوية اللجان الفنية المختلفة لدى مختبرات الضامنين (UL) بهدف تطوير المواصفات وتعزيز مشاركة المختصين من المملكة في اللجان الدولية، مما يسهم في دعم البنية التحتية للجودة والمواصفات وتلبية احتياجات السوق وتنمية الاقتصاد الوطني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,104
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,850

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة