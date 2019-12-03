"ترامب": النفط في سوريا تحت أيدينا ونتصرف به كما نشاء

قال: لم يبق من عسكريينا سوى من يحمون النفط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية لندن، أن الولايات المتحدة وضعت النفط السوري تحت سيطرتها، وأصبح بإمكانها التصرف به بشكل كامل وفق ما تشاء.

وقال "ترامب": "لقد حاول "داعش" حفظ سيطرته على النفط، أما الآن فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل، ويمكننا أن نفعل به ما نشاء".

وأضاف: "أقول بكل صراحة إننا نتمتع في هذا الشأن بدعم عدد كبير من الناس المختلفين، وفي حقيقة الأمر، لم يبقَ في هذه الأراضي السورية من عسكريينا سوى من يحمون النفط، النفط في أيدينا".

جاءت تصريحات "ترامب" عقب لقاء جمعه مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، على هامش افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

وأعلن "ترامب"، أكتوبر الماضي، سحب القوات الأمريكية من منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية، التي شنّتها تركيا، ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، لكنه أكد نية واشنطن إبقاء الحقول النفطية في هذا الجزء من سوريا تحت سيطرتها.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سابقاً أن الولايات المتحدة تقوم بتهريب النفط السوري إلى دول أخرى، تحت غطاء شركات عسكرية أمريكية خاصة ووحدات من القوات الخاصة، في وقت اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص حول سوريا جيمس جيفري، أن وجود الولايات المتحدة العسكري في سوريا مشروع؛ لأن واشنطن تريد ضمان ألا تقع حقول النفط شمال شرقي البلاد في أيدي الإرهابيين.