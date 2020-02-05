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"الجبير" يتقدم بالعزاء لأسرة السفير الراحل عدنان بوسطجي

عُثِر عليه متوفىً في منزله بالعاصمة النيجيرية أبوجا أمس

تقدّم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بخالص العزاء لأسرة السفير عدنان بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا الذي توفي وهو يخدم قيادته ووطنه بإخلاص.

وقال "الجبير": أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي توفي أمس في العاصمة النيجيرية أبوجا.

كما نعى سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي صديقه السفير "بوسطجي" قائلاً: "ببالغ الحزن والأسى أنعي الزميل الصديق السفير عدنان بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا الذي وافته المنية اليوم في أبوجا".

وتوفي "بوسطجي"، الثلاثاء، عن عمر ناهز 60 عاماً قضى القسم الأكبر منها عاملاً في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

ووُلِد عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي في 19 ديسمبر عام 1960، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

ويحمل السفير الراحل الذي تسلم مهامه في نيجيريا العام 2018، شهادة بكالوريوس علوم اجتماعية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985.

كما يحمل السفير "بوسطجي" شهادة الدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسية من معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض عام 1988.

وخضع الدبلوماسي السعودي في حياته للعديد من الدورات التدريبية، وبينها المهارات القيادية من مركز LMI (تكساس – أمريكا) ودورة لغة فارسية من معهد سهيل للتعليم، ودورة في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية، ودورة في العلاقات الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية.

والتحق "بوسطجي" بالعمل في وزارة الخارجية السعودية وهو في العشرين من عمره، من عام 1980 إلى 1991، قبل أن يتم تعيينه في ذلك العام نائباً للسفير بسفارة المملكة لدى طهران من عام 1991 إلى 1998.

وعمل "بوسطجي" بعدها بإدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وزارة الخارجية في الفترة 1998 – 2000، ثم تم تعيينه قائماً بأعمال السفارة في كوبنهاغن بالدنمارك من العام 2000 إلى 2003.

وتم تعيينه في العام 2003 مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية والمنظمات الدولية لدى السفارة السعودية في لندن حتى العام 2005.

وفي العام 2016 تم تعيينه نائباً للسفير لدى السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين.

كما شغل السفير الراحل منصب مدير مكتب وزارة الخارجية بمكة المكرمة من عام 2003 إلى 2016.

وعُثِر على السفير "بوسطجي" ميتاً في منزله، يوم الثلاثاء، ونعته وزارة الخارجية ببيان رسمي.

عادل الجبير السفير عدنان بوسطجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يتقدم بالعزاء لأسرة السفير الراحل عدنان بوسطجي
سبق

تقدّم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بخالص العزاء لأسرة السفير عدنان بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا الذي توفي وهو يخدم قيادته ووطنه بإخلاص.

وقال "الجبير": أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي توفي أمس في العاصمة النيجيرية أبوجا.

كما نعى سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي صديقه السفير "بوسطجي" قائلاً: "ببالغ الحزن والأسى أنعي الزميل الصديق السفير عدنان بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا الذي وافته المنية اليوم في أبوجا".

وتوفي "بوسطجي"، الثلاثاء، عن عمر ناهز 60 عاماً قضى القسم الأكبر منها عاملاً في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

ووُلِد عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي في 19 ديسمبر عام 1960، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

ويحمل السفير الراحل الذي تسلم مهامه في نيجيريا العام 2018، شهادة بكالوريوس علوم اجتماعية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985.

كما يحمل السفير "بوسطجي" شهادة الدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسية من معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض عام 1988.

وخضع الدبلوماسي السعودي في حياته للعديد من الدورات التدريبية، وبينها المهارات القيادية من مركز LMI (تكساس – أمريكا) ودورة لغة فارسية من معهد سهيل للتعليم، ودورة في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية، ودورة في العلاقات الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية.

والتحق "بوسطجي" بالعمل في وزارة الخارجية السعودية وهو في العشرين من عمره، من عام 1980 إلى 1991، قبل أن يتم تعيينه في ذلك العام نائباً للسفير بسفارة المملكة لدى طهران من عام 1991 إلى 1998.

وعمل "بوسطجي" بعدها بإدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وزارة الخارجية في الفترة 1998 – 2000، ثم تم تعيينه قائماً بأعمال السفارة في كوبنهاغن بالدنمارك من العام 2000 إلى 2003.

وتم تعيينه في العام 2003 مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية والمنظمات الدولية لدى السفارة السعودية في لندن حتى العام 2005.

وفي العام 2016 تم تعيينه نائباً للسفير لدى السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين.

كما شغل السفير الراحل منصب مدير مكتب وزارة الخارجية بمكة المكرمة من عام 2003 إلى 2016.

وعُثِر على السفير "بوسطجي" ميتاً في منزله، يوم الثلاثاء، ونعته وزارة الخارجية ببيان رسمي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
03:00 PM

"الجبير" يتقدم بالعزاء لأسرة السفير الراحل عدنان بوسطجي

عُثِر عليه متوفىً في منزله بالعاصمة النيجيرية أبوجا أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدّم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بخالص العزاء لأسرة السفير عدنان بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا الذي توفي وهو يخدم قيادته ووطنه بإخلاص.

وقال "الجبير": أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي توفي أمس في العاصمة النيجيرية أبوجا.

كما نعى سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي صديقه السفير "بوسطجي" قائلاً: "ببالغ الحزن والأسى أنعي الزميل الصديق السفير عدنان بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا الذي وافته المنية اليوم في أبوجا".

وتوفي "بوسطجي"، الثلاثاء، عن عمر ناهز 60 عاماً قضى القسم الأكبر منها عاملاً في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

ووُلِد عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي في 19 ديسمبر عام 1960، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

ويحمل السفير الراحل الذي تسلم مهامه في نيجيريا العام 2018، شهادة بكالوريوس علوم اجتماعية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985.

كما يحمل السفير "بوسطجي" شهادة الدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسية من معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض عام 1988.

وخضع الدبلوماسي السعودي في حياته للعديد من الدورات التدريبية، وبينها المهارات القيادية من مركز LMI (تكساس – أمريكا) ودورة لغة فارسية من معهد سهيل للتعليم، ودورة في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية، ودورة في العلاقات الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية.

والتحق "بوسطجي" بالعمل في وزارة الخارجية السعودية وهو في العشرين من عمره، من عام 1980 إلى 1991، قبل أن يتم تعيينه في ذلك العام نائباً للسفير بسفارة المملكة لدى طهران من عام 1991 إلى 1998.

وعمل "بوسطجي" بعدها بإدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وزارة الخارجية في الفترة 1998 – 2000، ثم تم تعيينه قائماً بأعمال السفارة في كوبنهاغن بالدنمارك من العام 2000 إلى 2003.

وتم تعيينه في العام 2003 مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية والمنظمات الدولية لدى السفارة السعودية في لندن حتى العام 2005.

وفي العام 2016 تم تعيينه نائباً للسفير لدى السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين.

كما شغل السفير الراحل منصب مدير مكتب وزارة الخارجية بمكة المكرمة من عام 2003 إلى 2016.

وعُثِر على السفير "بوسطجي" ميتاً في منزله، يوم الثلاثاء، ونعته وزارة الخارجية ببيان رسمي.

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