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مدير تعليم "صبيا" يتفقد سير البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد

ترأس اجتماعين للجنة الاستعداد للعام الجديد ولجنة القيادة المدرسية

تفقد مدير تعليم "صبيا"، ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب صبيا، واطلع على البرامج التدريبية المنفذة ضمن برنامج تهيئة المعلم الجديد، والتي يتم تنفيذها بمكاتب التعليم التابعة للإدارة، وتشمل أكثر من ٧٠٠ معلم ومعلمة من جميع التخصصات.

وحيّى مدير التعليم، القائمين على التدريب، وثمّن روح التفاؤل التي وجدها لدى المعلمين الجدد، مؤكدًا أهمية التدريب للمعلم الجديد الذي يهيئ له المتطلبات الضرورية التي تمكنه من أداء مهمته ورسالته بشكل فاعل.

وضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ ترأّس مدير تعليم صبيا الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستعداد لهذا العام الهجري ٤٠-٤١؛ لمتابعة مراحل الإنجاز في ملف الطفولة المبكرة، وجاهزية العام الدراسي لكل الأقسام، ومتابعة ما يستجدّ من أعمال، كما اجتمع بلجنة القيادة المدرسية للبنين والبنات.

وفي إطار مشروع الطفولة المبكرة الذي توليه وزارة التعليم عناية كبيرة؛ التقى المساعد للشؤون التعليمية ناصر بشير معافا، بقادة مكاتب التعليم، وقادة المدارس المغذية لمرحلة الطفولة المبكرة؛ لإيضاح آلية انتقال الطلاب للمدارس المطبقة للطفولة المبكرة قبل بداية العام الدراسي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم "صبيا" يتفقد سير البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد
سبق

تفقد مدير تعليم "صبيا"، ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب صبيا، واطلع على البرامج التدريبية المنفذة ضمن برنامج تهيئة المعلم الجديد، والتي يتم تنفيذها بمكاتب التعليم التابعة للإدارة، وتشمل أكثر من ٧٠٠ معلم ومعلمة من جميع التخصصات.

وحيّى مدير التعليم، القائمين على التدريب، وثمّن روح التفاؤل التي وجدها لدى المعلمين الجدد، مؤكدًا أهمية التدريب للمعلم الجديد الذي يهيئ له المتطلبات الضرورية التي تمكنه من أداء مهمته ورسالته بشكل فاعل.

وضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ ترأّس مدير تعليم صبيا الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستعداد لهذا العام الهجري ٤٠-٤١؛ لمتابعة مراحل الإنجاز في ملف الطفولة المبكرة، وجاهزية العام الدراسي لكل الأقسام، ومتابعة ما يستجدّ من أعمال، كما اجتمع بلجنة القيادة المدرسية للبنين والبنات.

وفي إطار مشروع الطفولة المبكرة الذي توليه وزارة التعليم عناية كبيرة؛ التقى المساعد للشؤون التعليمية ناصر بشير معافا، بقادة مكاتب التعليم، وقادة المدارس المغذية لمرحلة الطفولة المبكرة؛ لإيضاح آلية انتقال الطلاب للمدارس المطبقة للطفولة المبكرة قبل بداية العام الدراسي.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
06:20 PM

مدير تعليم "صبيا" يتفقد سير البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد

ترأس اجتماعين للجنة الاستعداد للعام الجديد ولجنة القيادة المدرسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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تفقد مدير تعليم "صبيا"، ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب صبيا، واطلع على البرامج التدريبية المنفذة ضمن برنامج تهيئة المعلم الجديد، والتي يتم تنفيذها بمكاتب التعليم التابعة للإدارة، وتشمل أكثر من ٧٠٠ معلم ومعلمة من جميع التخصصات.

وحيّى مدير التعليم، القائمين على التدريب، وثمّن روح التفاؤل التي وجدها لدى المعلمين الجدد، مؤكدًا أهمية التدريب للمعلم الجديد الذي يهيئ له المتطلبات الضرورية التي تمكنه من أداء مهمته ورسالته بشكل فاعل.

وضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ ترأّس مدير تعليم صبيا الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستعداد لهذا العام الهجري ٤٠-٤١؛ لمتابعة مراحل الإنجاز في ملف الطفولة المبكرة، وجاهزية العام الدراسي لكل الأقسام، ومتابعة ما يستجدّ من أعمال، كما اجتمع بلجنة القيادة المدرسية للبنين والبنات.

وفي إطار مشروع الطفولة المبكرة الذي توليه وزارة التعليم عناية كبيرة؛ التقى المساعد للشؤون التعليمية ناصر بشير معافا، بقادة مكاتب التعليم، وقادة المدارس المغذية لمرحلة الطفولة المبكرة؛ لإيضاح آلية انتقال الطلاب للمدارس المطبقة للطفولة المبكرة قبل بداية العام الدراسي.

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