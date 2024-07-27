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الشباب: المدرب يستبعد الثنائي "الراهب" و"صوماليا" من المعسكر

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد وذلك في معسكره المقام في ألمانيا.

وشهد تدريب اليوم استبعاد خورخي ألميرون، مدرب الفريق، اللاعبين حسن الراهب والبرازيلي صوماليا من المعسكر؛ وذلك بعد إصابتيهما اللتين تعرضا لها في المعسكر، حيث تعرض الأول لتمدد في عضلة الفخذ والثاني لتمزق في عضلة السمانة، وسيعود الثنائي إلى الرياض لاستكمال علاجهما.

هذا وشهد المعسكر انضمام الثنائي "بوديسكو" و"جامان".

هذا ويخوض الشباب مساء الغد مباراته الودية الثالثة أمام فريق غواهيد إيغلز الهولندي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب: المدرب يستبعد الثنائي "الراهب" و"صوماليا" من المعسكر
سبق

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد وذلك في معسكره المقام في ألمانيا.

وشهد تدريب اليوم استبعاد خورخي ألميرون، مدرب الفريق، اللاعبين حسن الراهب والبرازيلي صوماليا من المعسكر؛ وذلك بعد إصابتيهما اللتين تعرضا لها في المعسكر، حيث تعرض الأول لتمدد في عضلة الفخذ والثاني لتمزق في عضلة السمانة، وسيعود الثنائي إلى الرياض لاستكمال علاجهما.

هذا وشهد المعسكر انضمام الثنائي "بوديسكو" و"جامان".

هذا ويخوض الشباب مساء الغد مباراته الودية الثالثة أمام فريق غواهيد إيغلز الهولندي.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
09:35 PM

الشباب: المدرب يستبعد الثنائي "الراهب" و"صوماليا" من المعسكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,206

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد وذلك في معسكره المقام في ألمانيا.

وشهد تدريب اليوم استبعاد خورخي ألميرون، مدرب الفريق، اللاعبين حسن الراهب والبرازيلي صوماليا من المعسكر؛ وذلك بعد إصابتيهما اللتين تعرضا لها في المعسكر، حيث تعرض الأول لتمدد في عضلة الفخذ والثاني لتمزق في عضلة السمانة، وسيعود الثنائي إلى الرياض لاستكمال علاجهما.

هذا وشهد المعسكر انضمام الثنائي "بوديسكو" و"جامان".

هذا ويخوض الشباب مساء الغد مباراته الودية الثالثة أمام فريق غواهيد إيغلز الهولندي.

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