النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكاميرون .. ألعاب نارية تتسبب في كارثة تنهي حياة 16 شخصاً

إصابة 8 حالاتهم خطيرة

قتل 16 شخصاً في حريق ناجم عن ألعاب نارية في نادي ليفز الليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحسب ما أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم (الأحد).

وبينت وزارة الاتصالات أن التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، في وقت تستضيف فيه البلاد مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأضاف أن النيران أحرقت القاعة الرئيسية في النادي الواقع بحي باستوس الراقي في العاصمة، والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت الوزارة بأن الكارثة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكاميرون .. ألعاب نارية تتسبب في كارثة تنهي حياة 16 شخصاً
سبق

قتل 16 شخصاً في حريق ناجم عن ألعاب نارية في نادي ليفز الليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحسب ما أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم (الأحد).

وبينت وزارة الاتصالات أن التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، في وقت تستضيف فيه البلاد مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأضاف أن النيران أحرقت القاعة الرئيسية في النادي الواقع بحي باستوس الراقي في العاصمة، والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت الوزارة بأن الكارثة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
07:57 PM

الكاميرون .. ألعاب نارية تتسبب في كارثة تنهي حياة 16 شخصاً

إصابة 8 حالاتهم خطيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,278

قتل 16 شخصاً في حريق ناجم عن ألعاب نارية في نادي ليفز الليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحسب ما أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم (الأحد).

وبينت وزارة الاتصالات أن التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، في وقت تستضيف فيه البلاد مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأضاف أن النيران أحرقت القاعة الرئيسية في النادي الواقع بحي باستوس الراقي في العاصمة، والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت الوزارة بأن الكارثة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة