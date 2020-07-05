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أمريكا.. 12 مصاباً جرّاء إطلاق نار في ملهى ليلي جنوب كاليفورنيا

الشرطة لم تكشف تفاصيل ولا أنباء عن اعتقالات على خلفية الحادث

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة من جرّاء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة غرينفيل جنوب ولاية كاليفورنيا.

وأكد مكتب قائد شرطة المقاطعة أن أحد نواب قائد الشرطة لاحظ، فجر اليوم الأحد، "حالة من الاقتراب" داخل ملهى Lavish Lounge وطلب إرسال قوات إضافية إلى المكان، بسبب حادثة إطلاق نار داخل المبنى.

ووفق " أسوشيتد برس" أشارت الشرطة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات محلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد اعتُقل أحد على خلفية الحادث.

ولفتت الوكالة إلى أنه كان من المقرر أن تنظم في الملهى الليلة الماضية حفلة لمغني الراب فوجيانو.

الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار

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أمريكا.. 12 مصاباً جرّاء إطلاق نار في ملهى ليلي جنوب كاليفورنيا
سبق

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة من جرّاء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة غرينفيل جنوب ولاية كاليفورنيا.

وأكد مكتب قائد شرطة المقاطعة أن أحد نواب قائد الشرطة لاحظ، فجر اليوم الأحد، "حالة من الاقتراب" داخل ملهى Lavish Lounge وطلب إرسال قوات إضافية إلى المكان، بسبب حادثة إطلاق نار داخل المبنى.

ووفق " أسوشيتد برس" أشارت الشرطة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات محلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد اعتُقل أحد على خلفية الحادث.

ولفتت الوكالة إلى أنه كان من المقرر أن تنظم في الملهى الليلة الماضية حفلة لمغني الراب فوجيانو.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
12:50 PM

أمريكا.. 12 مصاباً جرّاء إطلاق نار في ملهى ليلي جنوب كاليفورنيا

الشرطة لم تكشف تفاصيل ولا أنباء عن اعتقالات على خلفية الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة من جرّاء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة غرينفيل جنوب ولاية كاليفورنيا.

وأكد مكتب قائد شرطة المقاطعة أن أحد نواب قائد الشرطة لاحظ، فجر اليوم الأحد، "حالة من الاقتراب" داخل ملهى Lavish Lounge وطلب إرسال قوات إضافية إلى المكان، بسبب حادثة إطلاق نار داخل المبنى.

ووفق " أسوشيتد برس" أشارت الشرطة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات محلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد اعتُقل أحد على خلفية الحادث.

ولفتت الوكالة إلى أنه كان من المقرر أن تنظم في الملهى الليلة الماضية حفلة لمغني الراب فوجيانو.

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