النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"عبدالرحمن بن خالد" يخصص سيارات للمستثمرين بمهرجان حفر الباطن

"ابن دهيمان" يشارك بالمزاد.. وصفقة فردية بمليون ومائتَيْ ألف ريال

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، عن تخصيص سيارات من طراز فاخر كجوائز للمستثمرين الأكثر شراء للإبل بمهرجان مزاد حفر الباطن، الذي يقام حالياً وسط حضور لافت من قبل ملاك الإبل والمستثمرين وجمهور عريض من محبيها.

يأتي ذلك من باب التحفيز لكافة المستثمرين وتشجيعًا على تنشيط حركة السوق بشكل أكبر رغم تنامي الحركة السوقية خلال اليومين الماضيين.

ويشهد المهرجان حركة نشطة لبيع الإبل عبر مزاد نخبة النخبة أو من خلال عروضها في السيدة المخصصة للعروض أو الشبوك بمقر ملاك الإبل، وقد وصلت الصفقات إلى مبالغ طائلة؛ حيث سجلت مليونًا ومئتَيْ ألف ريال لإحدى البكار الفردية اشتراها فهد الميزاني، كما تمت العديد من الصفقات أبرزها أربع فرديات بقيمة مليون وستمائة ألف ريال لصالح سيف الميزاني، إضافة للكثير من الصفقات التي تمت بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 ألف ريال.

من جانب آخر أوضح مالك الإبل سلمان بن فراج بن دهيمان، أن مشاركته تأتي دعمًا لمزاد حفر الباطن، وتقديرًا لجهود الأمير عبدالرحمن بن خالد القائم على هذا المزاد وإدارته، وكذلك متابعة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن سعد بن محمد.

وقال "ابن دهيمان": قررنا المشاركة بعدد ست من الإبل؛ مساهمة منا ودعمًا لنجاح هذا المزاد العملاق الذي صار محور حديث المجتمع، وسيتم عرضها للبيع في المزاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالرحمن بن خالد" يخصص سيارات للمستثمرين بمهرجان حفر الباطن
سبق

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، عن تخصيص سيارات من طراز فاخر كجوائز للمستثمرين الأكثر شراء للإبل بمهرجان مزاد حفر الباطن، الذي يقام حالياً وسط حضور لافت من قبل ملاك الإبل والمستثمرين وجمهور عريض من محبيها.

يأتي ذلك من باب التحفيز لكافة المستثمرين وتشجيعًا على تنشيط حركة السوق بشكل أكبر رغم تنامي الحركة السوقية خلال اليومين الماضيين.

ويشهد المهرجان حركة نشطة لبيع الإبل عبر مزاد نخبة النخبة أو من خلال عروضها في السيدة المخصصة للعروض أو الشبوك بمقر ملاك الإبل، وقد وصلت الصفقات إلى مبالغ طائلة؛ حيث سجلت مليونًا ومئتَيْ ألف ريال لإحدى البكار الفردية اشتراها فهد الميزاني، كما تمت العديد من الصفقات أبرزها أربع فرديات بقيمة مليون وستمائة ألف ريال لصالح سيف الميزاني، إضافة للكثير من الصفقات التي تمت بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 ألف ريال.

من جانب آخر أوضح مالك الإبل سلمان بن فراج بن دهيمان، أن مشاركته تأتي دعمًا لمزاد حفر الباطن، وتقديرًا لجهود الأمير عبدالرحمن بن خالد القائم على هذا المزاد وإدارته، وكذلك متابعة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن سعد بن محمد.

وقال "ابن دهيمان": قررنا المشاركة بعدد ست من الإبل؛ مساهمة منا ودعمًا لنجاح هذا المزاد العملاق الذي صار محور حديث المجتمع، وسيتم عرضها للبيع في المزاد.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
04:29 PM

"عبدالرحمن بن خالد" يخصص سيارات للمستثمرين بمهرجان حفر الباطن

"ابن دهيمان" يشارك بالمزاد.. وصفقة فردية بمليون ومائتَيْ ألف ريال

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
876

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، عن تخصيص سيارات من طراز فاخر كجوائز للمستثمرين الأكثر شراء للإبل بمهرجان مزاد حفر الباطن، الذي يقام حالياً وسط حضور لافت من قبل ملاك الإبل والمستثمرين وجمهور عريض من محبيها.

يأتي ذلك من باب التحفيز لكافة المستثمرين وتشجيعًا على تنشيط حركة السوق بشكل أكبر رغم تنامي الحركة السوقية خلال اليومين الماضيين.

ويشهد المهرجان حركة نشطة لبيع الإبل عبر مزاد نخبة النخبة أو من خلال عروضها في السيدة المخصصة للعروض أو الشبوك بمقر ملاك الإبل، وقد وصلت الصفقات إلى مبالغ طائلة؛ حيث سجلت مليونًا ومئتَيْ ألف ريال لإحدى البكار الفردية اشتراها فهد الميزاني، كما تمت العديد من الصفقات أبرزها أربع فرديات بقيمة مليون وستمائة ألف ريال لصالح سيف الميزاني، إضافة للكثير من الصفقات التي تمت بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 ألف ريال.

من جانب آخر أوضح مالك الإبل سلمان بن فراج بن دهيمان، أن مشاركته تأتي دعمًا لمزاد حفر الباطن، وتقديرًا لجهود الأمير عبدالرحمن بن خالد القائم على هذا المزاد وإدارته، وكذلك متابعة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن سعد بن محمد.

وقال "ابن دهيمان": قررنا المشاركة بعدد ست من الإبل؛ مساهمة منا ودعمًا لنجاح هذا المزاد العملاق الذي صار محور حديث المجتمع، وسيتم عرضها للبيع في المزاد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,900
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,882
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,050
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,133

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة