"عبدالرحمن بن خالد" يخصص سيارات للمستثمرين بمهرجان حفر الباطن

"ابن دهيمان" يشارك بالمزاد.. وصفقة فردية بمليون ومائتَيْ ألف ريال

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، عن تخصيص سيارات من طراز فاخر كجوائز للمستثمرين الأكثر شراء للإبل بمهرجان مزاد حفر الباطن، الذي يقام حالياً وسط حضور لافت من قبل ملاك الإبل والمستثمرين وجمهور عريض من محبيها.



يأتي ذلك من باب التحفيز لكافة المستثمرين وتشجيعًا على تنشيط حركة السوق بشكل أكبر رغم تنامي الحركة السوقية خلال اليومين الماضيين.



ويشهد المهرجان حركة نشطة لبيع الإبل عبر مزاد نخبة النخبة أو من خلال عروضها في السيدة المخصصة للعروض أو الشبوك بمقر ملاك الإبل، وقد وصلت الصفقات إلى مبالغ طائلة؛ حيث سجلت مليونًا ومئتَيْ ألف ريال لإحدى البكار الفردية اشتراها فهد الميزاني، كما تمت العديد من الصفقات أبرزها أربع فرديات بقيمة مليون وستمائة ألف ريال لصالح سيف الميزاني، إضافة للكثير من الصفقات التي تمت بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 ألف ريال.



من جانب آخر أوضح مالك الإبل سلمان بن فراج بن دهيمان، أن مشاركته تأتي دعمًا لمزاد حفر الباطن، وتقديرًا لجهود الأمير عبدالرحمن بن خالد القائم على هذا المزاد وإدارته، وكذلك متابعة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن سعد بن محمد.



وقال "ابن دهيمان": قررنا المشاركة بعدد ست من الإبل؛ مساهمة منا ودعمًا لنجاح هذا المزاد العملاق الذي صار محور حديث المجتمع، وسيتم عرضها للبيع في المزاد.