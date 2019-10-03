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فيديو "الغزال المقيد" يدخل مرحلة التحري.. و"الفطرية": ننسق مع الداخلية

"الفالح" لـ"سبق": نتعامل فوراً حال وجود أي مخالفة وندعو الجميع للإبلاغ

تتحرى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن مقطع فيديو ظهر من خلاله أحد أنواع الغزلان وقد تم تقييده ومعروض في أحد الأسواق بمنطقة مكة المكرمة.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التراخيص المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح لـ"سبق" أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية معنية بتطبيق نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والذي ينص على أنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها دون ترخيص سابق من الهيئة.

وأضاف: "النظام ينص على أن عمليات التفتيش والضبط تتم من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية، وفي حال وجود أي مخالفة، فإنه يتم التعامل معها بشكل عاجل والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم".

وتابع: "الهيئة تنسق وبشكل دائم مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية في حال وجود أي نشر لمخالفات النظام للتحري عن المخالفين وضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لكون هذه الجهات هي المعنية بمتابعة مخالفات النشر".

واختتم تصريحه بقوله: "ندعو الجميع لإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها للمساهمة في منع مثل هذه المخالفات".

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فيديو "الغزال المقيد" يدخل مرحلة التحري.. و"الفطرية": ننسق مع الداخلية
سبق

تتحرى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن مقطع فيديو ظهر من خلاله أحد أنواع الغزلان وقد تم تقييده ومعروض في أحد الأسواق بمنطقة مكة المكرمة.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التراخيص المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح لـ"سبق" أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية معنية بتطبيق نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والذي ينص على أنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها دون ترخيص سابق من الهيئة.

وأضاف: "النظام ينص على أن عمليات التفتيش والضبط تتم من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية، وفي حال وجود أي مخالفة، فإنه يتم التعامل معها بشكل عاجل والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم".

وتابع: "الهيئة تنسق وبشكل دائم مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية في حال وجود أي نشر لمخالفات النظام للتحري عن المخالفين وضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لكون هذه الجهات هي المعنية بمتابعة مخالفات النشر".

واختتم تصريحه بقوله: "ندعو الجميع لإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها للمساهمة في منع مثل هذه المخالفات".

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:43 AM

فيديو "الغزال المقيد" يدخل مرحلة التحري.. و"الفطرية": ننسق مع الداخلية

"الفالح" لـ"سبق": نتعامل فوراً حال وجود أي مخالفة وندعو الجميع للإبلاغ

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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8,985

تتحرى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن مقطع فيديو ظهر من خلاله أحد أنواع الغزلان وقد تم تقييده ومعروض في أحد الأسواق بمنطقة مكة المكرمة.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التراخيص المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح لـ"سبق" أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية معنية بتطبيق نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والذي ينص على أنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها دون ترخيص سابق من الهيئة.

وأضاف: "النظام ينص على أن عمليات التفتيش والضبط تتم من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية، وفي حال وجود أي مخالفة، فإنه يتم التعامل معها بشكل عاجل والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم".

وتابع: "الهيئة تنسق وبشكل دائم مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية في حال وجود أي نشر لمخالفات النظام للتحري عن المخالفين وضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لكون هذه الجهات هي المعنية بمتابعة مخالفات النشر".

واختتم تصريحه بقوله: "ندعو الجميع لإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها للمساهمة في منع مثل هذه المخالفات".

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